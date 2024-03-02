Разработчики SCS посетили штат Миссури чтобы изучить все детали

В прошлом году несколько членов нашей команды по составлению карт American Truck Simulator отправились в США, чтобы исследовать штат Миссури и его окрестности. По пути они собирали ссылки и информацию для нашего предстоящего дополнения Missouri. В этом посте в блоге мы предложим вам заглянуть в захватывающие приключения команды.

Команда, состоящая из Патрика, Павла, Илоны, Эла и Энни, посетила не только Миссури, но и соседние штаты. "Каждый раз, когда мы приезжаем в штат, над которым будем работать, это дает нам новый взгляд на то, что типично для этого региона, какова атмосфера и характер штата", - рассказывает нам Патрик.

Какова цель личного посещения штата, когда вы можете просто найти справочные фотографии или воспользоваться street view? "Человек получает более быстрое и точное представление о том, что можно считать общим, поэтому, посещая штат, мы сокращаем время исследования и уточняем результаты, чтобы иметь возможность заказать у нашей команды специалистов то, что наилучшим образом описывает местность. Миссури значительно холмистее по сравнению с Канзасом, ландшафт более холмистый, и весь штат выглядит более зеленым", - говорит Патрик.

Очарованный богатой историей города и яркой культурой, Павел обнаружил, что его привлекает неповторимое очарование Сент-Луиса. "Мне больше всего понравился Сент-Луис. Меня заинтриговала арка Гейтвей, расположенная прямо в центре города. Мне выпала честь посмотреть на самый верх арки ворот, и вид на город с высоты 200 метров был феноменальным. Я буду создавать этот город для наших игроков, и тот факт, что я был там, намного облегчает мою работу, поскольку это помогло мне понять, что является настоящей достопримечательностью города и что определенно должно быть в нашей игре", - делится с нами Павел.

"Поскольку я видел американские города вживую, я решил построить больше таких в нашей игре. Строительство городов на нашем движке - это задача, за которую мне нравится браться. Помимо городов, мне также понравилась местная природа. Америка абсолютно удивительна и скрывает в себе много красоты", - говорит Павел.

Сент-Луис, вероятно, был любимым городом всей команды, поскольку он покорил и Патрика. "Мой любимый город в Миссури - Сент-Луис, город с удивительной атмосферой и уникальным видом на горизонт благодаря арке", - говорит он.

"Мне также понравился мыс Жирардо, где мы нанесли мост на карту с помощью беспилотника. Нам нравится брать с собой в поездки беспилотник, чтобы попасть в места, недоступные для людей с камерой, и увидеть вещи с ракурсов, невидимых с дороги, что помогает нам лучше моделировать их в 3D-мире. Чаще всего это мосты, плотины и дорожное строительство на склонах холмов. В Колорадо наша команда использовала беспилотник для составления карты местности за пределами дороги и смогла лучше смоделировать шоссе стоимостью в миллион долларов, что, судя по реакции игроков, является успехом, поэтому мы хотим сделать то же самое здесь", - говорит Патрик.

Команда должна подготовиться к поездке заранее, чтобы извлечь как можно больше информации из своего путешествия. "Мы уже знали, какие города и дороги будем осматривать перед поездкой, и это позволило нам лучше подготовиться к ней. Я сосредоточился на Джефферсон-Сити, районе Озарк-Лейкс, красивой дороге из Спрингфилда в Брэнсон, а также немного на Брэнсоне. Брэнсон очаровал меня своей нетипичной архитектурой и прекрасной окружающей природой. Озера Озарк привлекли меня своей природной красотой и огромным количеством лодок. В Джефферсон-Сити у меня произошел забавный инцидент на автомойке, где автомат для сдачи денег взял 20 долларов и не отдал их обратно", - рассказывает нам Илона.

Эл рассказывает об основных моментах путешествия, от оживленных улиц Канзас-Сити до живописных мест Сент-Луиса и Джоплина. "Моими любимыми местами, которые мы исследовали, были Канзас-Сити с его подземными складами, Сент-Луис и его пивоварня, Брэнсон и Джоплин. Джоплин, город, который я буду воссоздавать в нашей игре, было особенно интересно увидеть лично. Меня особенно впечатлили достопримечательности и настенные росписи в парке муралов Route 66. Еще один аспект Джоплина, который я стремлюсь воссоздать, - это большая стоянка для грузовиков вдоль I-44, где мы сделали небольшой перерыв", - говорит Эл.

Мы надеемся, что вам был интересен этот дневник о нашей поездке в Миссури