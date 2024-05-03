Пользователи массово критикуют Take-Two и занижают рейтинг Kerbal Space Program 2 за закрытие студии

На этой неделе стало известно о планах компании Take-Two закрыть две студии - Roll7 и Intercept Games. Несмотря на то, что компания пообещала поддерживать разработку Kerbal Space Program 2, которая сейчас находится в раннем доступе в Steam, пользователи похоже не верят в такие обещания.

Владельцы игры стали массово оставлять игре негативные отзывы: лишь за последние дни игра получила свыше 500 негативных обзоров в Steam, что сильно сказалось на общем рейтинге игры. Игроки разочарованы решением издателя закрыть студию и не верят в то, что игру доведут до ума.

Игроки пишут, что больше никогда не купят игру в раннем доступе от издательства Take-Two и не рекомендуют другим игрокам покупать этого "кота в мешке".

Несмотря на то, что я с опаской относился к раннему доступу, я купил эту игру по цене 50 евро - это почти цена ААА-игры.



Я сделал это, потому что мне очень понравилась оригинальная KSP, и потому что я подумал, что с таким преданным сообществом, успешным предшественником, а теперь и крупным издателем, как эта игра может не добиться успеха? Как же я ошибался.



Take-Two сейчас закрывает студию разработки и, скорее всего, похоронит эту игру, прекращая разработку.



Несмотря на то, что графика выглядит лучше чем в KSP (если не ставить модификаций), а звуковое оформление великолепное, игра по-прежнему работает ужасно, содержит много ошибок и имеет меньше функций, чем оригинал. НИ ОДНА из обещанных новых функций не была добавлена.



Take-Two только что забрали наши деньги и исчезли. Это практически мошенничество. Пожалуйста, учитесь на моей ошибке.



НЕ ПОКУПАЙТЕ! Играйте в KSP.



Я изменю этот обзор, если Take 2 изменит свою практику ведения бизнеса и решит продолжить разработку этой игры.

Какие же мы дураки.

KSP 2 мертв. Не покупайте игру. Take-Two закрыли Intercept Games.

Take Two уволили команду разработчиков из-за неудачного раннего доступа. Они испортили прекрасную игру и не заслуживают ваших денег.

Поздравляю, ААА-издатель злоупотребил системой раннего доступа, получил легкие деньги от преданных фанатов KSP, нагадил на IP и закрыл студию, которая делала игру, и сбежал с деньгами, я очень надеюсь, что оно того стоило, Take-Two. Раньше у издателя была отличная репутация, но теперь я дважды подумаю, прежде чем покупать ваши игры.

Take-Two поступила достаточно подлым образом, как и присуще данному издателю в последние годы: компания решила закрыть студию почти сразу после того, как Steam ввел новое правило, согласно которому игроки не могут затребовать возврат средств за игру в раннем доступе, если в ней было проведено много часов. При этом покупая игру в раннем доступе, игрок соглашается с тем, что игра может остаться недоделанной. Таким образом, игроки, скорее всего, останутся с недоделанной игрой стоимостью 50 евро.

Из-за злоупотребления Take-Two системой раннего доступа, вероятно, игроки теперь будут куда более осторожно поддерживать других разработчиков, рискуя своими деньгами, приобретая игру в раннем доступе. И за это разработчики могут "поблагодарить" только Take-Two и Штрауса Зельника.