Пользователи массово критикуют Take-Two и занижают рейтинг Kerbal Space Program 2 за закрытие студии

На этой неделе стало известно о планах компании Take-Two закрыть две студии - Roll7 и Intercept Games. Несмотря на то, что компания пообещала поддерживать разработку Kerbal Space Program 2, которая сейчас находится в раннем доступе в Steam, пользователи похоже не верят в такие обещания.
Владельцы игры стали массово оставлять игре негативные отзывы: лишь за последние дни игра получила свыше 500 негативных обзоров в Steam, что сильно сказалось на общем рейтинге игры. Игроки разочарованы решением издателя закрыть студию и не верят в то, что игру доведут до ума.
Игроки пишут, что больше никогда не купят игру в раннем доступе от издательства Take-Two и не рекомендуют другим игрокам покупать этого "кота в мешке".
Несмотря на то, что я с опаской относился к раннему доступу, я купил эту игру по цене 50 евро - это почти цена ААА-игры.
Я сделал это, потому что мне очень понравилась оригинальная KSP, и потому что я подумал, что с таким преданным сообществом, успешным предшественником, а теперь и крупным издателем, как эта игра может не добиться успеха? Как же я ошибался.
Take-Two сейчас закрывает студию разработки и, скорее всего, похоронит эту игру, прекращая разработку.
Несмотря на то, что графика выглядит лучше чем в KSP (если не ставить модификаций), а звуковое оформление великолепное, игра по-прежнему работает ужасно, содержит много ошибок и имеет меньше функций, чем оригинал. НИ ОДНА из обещанных новых функций не была добавлена.
Take-Two только что забрали наши деньги и исчезли. Это практически мошенничество. Пожалуйста, учитесь на моей ошибке.
НЕ ПОКУПАЙТЕ! Играйте в KSP.
Я изменю этот обзор, если Take 2 изменит свою практику ведения бизнеса и решит продолжить разработку этой игры.
Какие же мы дураки.
KSP 2 мертв. Не покупайте игру. Take-Two закрыли Intercept Games.
Take Two уволили команду разработчиков из-за неудачного раннего доступа. Они испортили прекрасную игру и не заслуживают ваших денег.
Поздравляю, ААА-издатель злоупотребил системой раннего доступа, получил легкие деньги от преданных фанатов KSP, нагадил на IP и закрыл студию, которая делала игру, и сбежал с деньгами, я очень надеюсь, что оно того стоило, Take-Two. Раньше у издателя была отличная репутация, но теперь я дважды подумаю, прежде чем покупать ваши игры.
Take-Two поступила достаточно подлым образом, как и присуще данному издателю в последние годы: компания решила закрыть студию почти сразу после того, как Steam ввел новое правило, согласно которому игроки не могут затребовать возврат средств за игру в раннем доступе, если в ней было проведено много часов. При этом покупая игру в раннем доступе, игрок соглашается с тем, что игра может остаться недоделанной. Таким образом, игроки, скорее всего, останутся с недоделанной игрой стоимостью 50 евро.
Из-за злоупотребления Take-Two системой раннего доступа, вероятно, игроки теперь будут куда более осторожно поддерживать других разработчиков, рискуя своими деньгами, приобретая игру в раннем доступе. И за это разработчики могут "поблагодарить" только Take-Two и Штрауса Зельника.
Take-Two снова показала своё нутро.
Как обычно поноют и купят 3 часть в будущем. К сожалению.
Ну так беря кота в мешке, нужно понимать, что там может оказаться обычный дворовый оборвыш, а не какой ни будь породистый сиам. Людям уже много лет твердят не берите предзаказы, ранний доступ это лотерея, но народ в целом ничему не учится, а потом начинаются крики типа "Они убили Кенни!", че орать то если ты и так понимал, что Кенни убьют рано или поздно.
только дураки будут вестись на предзаказы
Жаль, что люди остались разочарованными. Все же я надеюсь, что очередной виток издательской наглости поможет покупателям задумываться чаще над тем тратить деньгу на предзаказ или дождаться демки/обзора.
Лучше уж первую часть с модами накатить.
согл
ksp 2 и так кал недоделанный его минусить смысла никакого нет и так в него никто не играет.