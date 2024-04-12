Свежие скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Дорожная сеть

Сложная сеть дорог и хайвеев Небраски играет ключевую роль в объединении местных сообществ, промышленных предприятий и путешественников. Эти магистрали, протянувшиеся через обширные равнины и холмистые ландшафты, служат важными связующими звеньями для торговли, транспорта и туризма. Сегодня мы рады поделиться с вами обзором некоторых дорожных сетей, которые вы найдете в нашем новом дополнении Небраска для American Truck Simulator.
Хотя здесь будет много дорог для изучения, одна из главных магистралей, с которой вы столкнетесь, - это знаменитая I-80, самая длинная межштатная автомагистраль в Небраске! На этом важном маршруте вы найдете множество мест, где можно остановиться, если вам понадобится передохнуть или подзаправиться, например, места для отдыха и стоянки грузовиков, как больших, так и маленьких.
До 1900-х годов путешествовать по Небраске было чрезвычайно трудно, а дорог было мало и они находились далеко друг от друга. В конце 19 века различные заинтересованные группы начали оказывать давление на федеральное правительство с целью создания более широкой дорожной сети, и к 1904 году штат проложил тысячи миль дорог для передвижения.
Сегодня в Небраске протяженность дорог составляет сотни тысяч миль, многие из которых наша команда воссоздала для нашего предстоящего дополнения. Здесь будет что исследовать - от основных маршрутов до проселочных дорог. Вы даже можете найти живописную точку обзора или маршрут, которого нет в вашем GPS-навигаторе!
Пока мы все еще усердно работаем над дорожной сетью, мы надеемся, что вам понравятся предварительные просмотры маршрутов, по которым вы будете путешествовать в будущем.
Вам не терпится самому прокатиться по Небраске? Тогда обязательно добавьте это в свой список желаний Steam! Мы рады поделиться с вами новыми анонсами в ближайшем будущем, а пока продолжайте в том же духе.
"Ни в одной игре никогда не было ничего подобного" (с)
классно