Свежие скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Промышленность

Всем привет, дальнобойщики! Мы хотим поделиться некоторыми новостями о предстоящем дополнении Небраска для American Truck Simulator. Приготовьтесь исследовать новые отрасли промышленности, отправившись в штат Корнхаскер. Теперь, когда на горизонте появились три новые захватывающие компании, в наших приключениях по виртуальным грузоперевозкам есть много интересного!
Завод по производству внедорожников в Линкольне представляет собой еще одно важное дополнение к промышленности Небраски. Здесь производится разнообразная техника - от внедорожников и квадроциклов до багги и мотоциклов, которые затем поставляются дилерам по продаже автомобилей на колесах. Однако жемчужиной этого предприятия является производство вагонов метро, предназначенных для систем общественного транспорта в различных штатах. Доставляя грузы на этот завод или с него, игроки могут увидеть вагоны метро, которые эксплуатируются в таких знаковых городах, как Нью-Йорк.
Сельское хозяйство остаётся краеугольным камнем экономики Небраски, поскольку штат является ведущим производителем кукурузы, соевых бобов, говядины и других сельскохозяйственных товаров. Вот почему нам пришлось разместить несколько заводов по производству сои на территории штата. Расположенные в таких городах, как Скоттсблафф, Альянс и Линкольн, эти предприятия специализируются на переработке сои, которая используется как для потребления человеком, так и в качестве корма для животных.
Помимо этих новых производств, дальнобойщики могут столкнуться с разнообразием сборных гаражей redskins, разбросанных по всей Небраске. В их число входят обновленные версии дорожных гаражей, строительных складов и гаражей для фермерских хозяйств, которые привносят визуальное разнообразие и реалистичность в инфраструктуру штата.
Нам не терпится представить вам это дополнение к карте. Если вы ждете этого с нетерпением, обязательно добавьте дополнение Небраска в свой список желаний Steam!