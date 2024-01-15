В American Truck Simulator обновили DLC Steering Creations Pack

Еще в 2016 году мы объединились с Steering Creations Inc., чтобы выпустить уникальный DLC для American Truck Simulator, который представил в игре ряд нестандартных рулей.
Сегодня мы рады сообщить, что можем продолжить это партнерство и выпустить бесплатное обновление, которое обновляет текущие предложения, а также представляет новую линейку дополнительных рулей для вашего грузовика!
Если у вас уже есть это дополнение или вы планируете его приобрести, вы обнаружите 25 новых дизайнов рулей, выбранных из последнего каталога Steering Creations Inc на 2024 год. От современного дизайна до рулей в стиле ретро — вы найдете множество новых опций, которые можно использовать в следующем путешествии.
Однако это еще не все: владельцы этого DLC теперь смогут выбирать между использованием 18-дюймового или 20-дюймового размера руля для своей кабины.
Мы также воспользовались этой возможностью, чтобы обновить существующие рули, уже представленные в этом пакете. Для членов нашей команды было важно придать существующим рулям новый, свежий и обновленный вид, обновив хромированный материал, используемый на них.
Мы надеемся, что вам понравится добавить больше блеска интерьеру вашей машины с помощью этих обновленных хромированных текстур.
В общей сложности теперь у вас будет возможность выбирать из более чем 50 рулей! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы сможете персонализировать кабину своего грузовика с помощью этих новых опций — от деревянного до кожаного.
Мы надеемся, что вам понравится это бесплатное обновление набора Steering Creations Pack для American Truck Simulator в Steam.
Обязательно поделитесь с нами и Steering Creations своими скриншотами некоторых новых колес в вашей кабине в социальных сетях.
И вот что мне теперь пойти супа поесть?