В обновлении 1.50 для American Truck Simulator получат обновления International LT и International LoneStar

Сегодня мы представляем вам еще один обзор того, что будет в обновлении 1.50 для American Truck Simulator. В сотрудничестве с нашими друзьями из International Trucks мы рады сообщить, что представим новые варианты интерьера и экстерьера для International LT и обновленный интерьер для LoneStar!
Взволнованный? Давайте взглянем на внешний вид International LT, который теперь получит серьезное обновление! Мы не только добавили новые функции и возможности настройки к выбранным частям грузовика, но также скорректировали и отполировали некоторые существующие детали, а также переработали базовую геометрию грузовика. Самым большим обновлением станет добавление интегрированной трансмиссии S13, которая включает в себя новый двигатель, трансмиссию T14 и новые аксессуары.
Эти новые аксессуары включают в себя больше вариантов расширителей обтекателя шасси, а также дополнительные варианты бампера и решетки радиатора. Мы также добавили обтекатели FlowBelow, APU, детекторы слепых зон и совершенно новое шасси с укороченной дневной кабиной. Но это еще не все! Если вы присмотритесь, вы наверняка заметите некоторые более мелкие детали, которые также были скорректированы.
Интерьеры International LT и International LoneStar подверглись полной переработке. Дальнобойщики могут рассчитывать на новые модели, обновленные текстуры и материалы интерьера. Мы также добавили совершенно новую функцию в виде настраиваемых внутренних шкафов. И последнее, но не менее важное: у обоих грузовиков теперь работает физика кабины, и это очень востребованная функция нашего #BestCommunityEver!
Мы надеемся, что вы так же рады этому обновлению, как и мы. А пока увидимся на дороге!