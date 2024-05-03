Физическое издание Baldur's Gate 3 для Xbox немного задерживается из-за "производственных проблем"

Larian Studios предупредила о дальнейшей задержке выпуска версий Baldur's Gate 3 физического Deluxe-издания для Xbox Series X/S и североамериканской PlayStation 5, вызванной неуказанными «проблемами производства».

Эксклюзивное издание Baldur's Gate 3 было представлено в декабре прошлого года и обещало набор привлекательных вкусностей, в том числе двустороннюю карту, тканевые нашивки, плакат со свежевателем разума, наклейки, саундтрек, цифровой артбук и множество внутриигровых предметов.

PC Deluxe Edition начала свой путь к покупателям в марте, и Larian первоначально выразили надежду, что сможет выпустить версию для PS5 одновременно. Однако, столкнувшись с рядом «производственных проблем», компания объявила, что поставки Xbox Series X/S и PlayStation 5 начнутся в период с апреля по май.

К сожалению, похоже, что эти «производственные проблемы» возникли снова, отодвинув некоторые версии назад даже дальше, чем ожидалось ранее.

«К сожалению, мы столкнулись с некоторыми дополнительными производственными проблемами, находящимися вне нашего контроля, из-за которых дата отгрузки для заказов на PS5 в Северной Америке и всех заказов на Xbox немного отодвинулась. Мы работаем над тем, чтобы доставить их вам как можно скорее, и очень сожалеем об этой дополнительной задержке».

Похоже, что версии PS5 для Океании и Европы также не уложились в запланированное апрельское окно поставок, и Larian заявила, что заказы на PS5 для обеих территорий начнут поступать на этой неделе. Студия заявляет, что рассчитывает выпустить все Deluxe Edition «в течение мая», предполагая, что покупателям не придется слишком долго ждать. Larian сообщает, что «на следующей неделе будет обновленная информация о датах доставки».