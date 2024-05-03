Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версии

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет менее чем через три недели, и по мере приближения ее релиза разработчик Ninja Theory недавно подтвердил, что будет делиться чем-то новым из игры каждый день до ее выпуска.

Ранее разработчик поделился великолепным скриншотом сиквела приключенческого боевика, а теперь поделился еще одним из них на своей странице в Твиттере, на этот раз сосредоточившись на версии для ПК. В частности, на скриншоте показано, как будет выглядеть Senua’s Saga: Hellblade 2 на сверхшироком дисплее, на котором Сенуа смотрит на другой природный ландшафт, простирающийся перед ней.

В прошлом месяце Ninja Theory также раскрыла новые подробности боевых действий в игре, подтвердив, что она будет полностью захватывать движение и будет включать только бои 1 на 1. Недавно стали известные минимальные системные требования.

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на Xbox Series X/S и ПК.