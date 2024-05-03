Senua's Saga: Hellblade 2 получила сверхширокий скриншот для ПК-версии

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет менее чем через три недели, и по мере приближения ее релиза разработчик Ninja Theory недавно подтвердил, что будет делиться чем-то новым из игры каждый день до ее выпуска.
Ранее разработчик поделился великолепным скриншотом сиквела приключенческого боевика, а теперь поделился еще одним из них на своей странице в Твиттере, на этот раз сосредоточившись на версии для ПК. В частности, на скриншоте показано, как будет выглядеть Senua’s Saga: Hellblade 2 на сверхшироком дисплее, на котором Сенуа смотрит на другой природный ландшафт, простирающийся перед ней.
В прошлом месяце Ninja Theory также раскрыла новые подробности боевых действий в игре, подтвердив, что она будет полностью захватывать движение и будет включать только бои 1 на 1. Недавно стали известные минимальные системные требования.
Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на Xbox Series X/S и ПК.
класс.. а геймплей можно? игра как никак через пару недель выходит
Геймплей как в первой.
Если как в первой то берем, первая очень понравилась.
Сегодня начал проходить первую часть, долго решался, купил ещё 3 года назад, а сегодня установил в преддверие 2 части, и не по жалел )