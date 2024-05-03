По сети широко разлетелся фейковый скриншот GTA 6

GTA 6, безусловно, является одной из самых ожидаемых игр, и поскольку Rockstar Games предлагает информацию об игре с максимальной скупостью, фанатам приходится полагаться на утечки, чтобы узнать что-то об игре и удовлетворить свое желание чего-то нового. Это, очевидно, подталкивает некоторых делиться фейковыми утечками, намеренно или нет, и сегодня это снова произошло.

Интересно, что этим фейковым скриншотом поделилась учетная запись в Твиттере с 1,3 миллиона подписчиков. Более того, твит уже превысил 13 миллионов просмотров, причем эта цифра увеличивается на сотни тысяч каждые несколько минут.

Легко понять, что утечка является фейковой по нескольким причинам. Помимо того, что фотография размытая, наличие импровизированных строк кода на заднем плане, создающих впечатление, что это украденная каким-то образом разрабатываемая версия, ясно, что все это создано искусственным интеллектом или путем фотомонтажа с помощью Photoshop.

Что действительно смешит, так это мини-карта слева с гигантской надписью Vice Beach выше. Рядом с тропой также можно заметить ряд двухмерных пальм – деталь, которой нет смысла существовать на мини-карте такого типа.