Вышло обновление 1.47 для American Truck Simulator ©

Мы рады сообщить, что обновление 1.47 для American Truck Simulator вышло и теперь доступно в Steam. Это обновление содержит исправления ошибок, изменения и новый контент, которые представлены ниже.

Газовые цистерны в собственность

Готовы ли вы возить свои собственные газовые цистерны в American Truck Simulator? Как мы сообщали ранее, в этом обновлении доступны собственные газовые цистерны! Эти прицепы будут иметь различную длину, шасси и варианты настройки. Эти цистерны предназначены для перевозки опасных и легковоспламеняющихся газов, таких как этан, пропан и LPG (сжиженный нефтяной газ).

Собственная газовая цистерна для American Truck Simulator будет доступна в виде одинарного прицепа или прицепа B-Double. Он также будет включать 5 типов шассиЖ 32-футовые, 43-футовые и 48-футовые 2-осные, 53-футовые 3-осные и 4-осные 53-футовые с управляемой задней осью. Каждая газовая цистерна поставляется с более чем 50 аксессуарами, которые включают:

Окрашиваемые/хромированные ящики

Окрашиваемые/хромированные крышки клапанов

Настраиваемые боковые фонари

Окрашиваемое крыло

Широкий выбор шлангов

Разнообразие задних крыльев и фонарей заднего бампера

Разнообразие окраски прицепа и многое другое!

Звуки окружающего мира

Поскольку мы продолжаем делать звуки в нашем мире симуляторов грузовиков более захватывающими, одно из изменений, которое мы внесли в это обновление - введение технологии рассеивания звука через FMOD для нашей виртуальной среды. Итак, что это значит для игроков?

Это означает, что теперь вы заметите множество звуковых эффектов, исходящих с разных направлений и расстояний, поверх нашего звукового слоя 5.1, который имеет некоторый охват окружения для определенного места. Например, вы можете сидеть в зоне отдыха на тихих техасских равнинах и слышать стрекотание сверчков, но вы будете слышать их на разном расстоянии, кто-то дальше, кто-то ближе!

Еще одно изменение, которое мы представляем - направленный фильтр для грузовиков. Там, где это применимо, мы включили в звуковую систему выравнивание звукового движка, которое работает в соответствии с вашим текущим видом камеры. Например, если вы используете камеру позади грузовика, вы услышите изменение звука в соответствии с этим видом. Эффект наиболее заметен, когда вы можете наблюдать за проезжающим мимо грузовиком, в то время как камера остается неподвижной.

Адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения

Первоначально выпущенный как скрытая экспериментальная функция еще в 1.44, мы рады, что можем внести это столь востребованное дополнение в обновление 1.47. Адаптивный круиз-контроль автоматически регулирует расстояние и скорость до впереди идущего автомобиля в режиме круиз-контроля. Это особенно удобно на загруженных шоссе, где транспортные потоки часто перестраиваются перед вами или в ситуациях, когда скорость движения постоянно меняется.

В сочетании с адаптивным круиз-контролем используется система экстренного торможения, которая активирует ваши тормоза всякий раз, когда неизбежно столкновение с впереди идущим автомобилем, чтобы избежать или свести к минимуму ущерб. Эта технология в реальном мире спасла бесчисленное количество жизней и используется в большинстве современных грузовиков.

Пользовательские заставки городов (Юта и Айдахо)

Продолжая наше предыдущее обновление, в котором были представлены пользовательские заставки городов для Колорадо и Вайоминга, теперь мы расширили эти ролики на DLC Юта и Айдахо для American Truck Simulator!

Эти специальные ролики появляются, когда игрок выбирает начальный город при создании нового профиля. Мы надеемся, что новым игрокам (или тем, кто перезапускает новый профиль) понравятся эти новые дополнения, демонстрирующие область, с которой вы решили начать!

Моделирование неровной поверхности

Мы рады представить симуляцию неровной поверхности в версии 1.47! Эти небольшие неровности генерируются процедурно, чтобы придать дорогам и другим ландшафтам ощущение несовершенства. Хотя они могут быть невидимы для водителя, вы сможете почувствовать эти неровности, а в некоторых случаях услышать, как они воздействуют на ваш автомобиль во время вождения.

Редизайн пользовательского интерфейса истории карьеры

Это обновление также включает в себя обновление пользовательского интерфейса истории карьеры! Для тех, кто не знаком с этой функцией, вы можете получить к ней доступ через главное меню American Truck Simulator. Он отображает график вашего прогресса и некоторую статистику.

Этот новый редизайн теперь будет включать гораздо более подробный анализ вашей статистики и предыдущих доставок. Пользовательский интерфейс теперь показывает 4 раздела: «Доставки», «Исследование», «Опыт водителя» и «Штрафы». Каждый из этих разделов отображает различную статистику, которая дает вам более подробный обзор вашего путешествия в качестве водителя грузовика, включая общее количество доставок, ваши прошлые рейтинги доставки, сколько ваших доставок было вовремя, исследование карты, посещенные компании, данные о грузовике.

Мы также включили раздел, который покажет, какие штрафы вы получили за последние 2 недели вашей карьеры. Мы посчитали, что такие мелочи, как наезд на дорожные знаки или засыпание за рулем, не должны быть в вашем постоянном отчете.

Мы также переработали ваш журнал доставки, который четко показывает ваши предыдущие работы, ваш груз, в какой день вы сделали доставку, доход, опыт, затраченное время и т. д. Мы понимаем, что эта статистика важна для водителей, чтобы оглянуться назад, особенно если вы являетесь частью VTC, где вам может потребоваться регистрировать ваши предыдущие места работы для водителей.

Журнал обновлений в игре

Мы добавили новую функцию пользовательского интерфейса как в American Truck Simulator, так и в Euro Truck Simulator 2, которая покажет пользователям журнал изменений крупного обновления или продемонстрирует особенности выпуска DLC.

Она проявится в виде всплывающего окна либо при запуске игры после обновления, либо во время игры в главном меню, если обновление было сделано во время вашего пребывания в дороге. Вы также можете получить доступ к истории предыдущих журналов изменений, если вы пропустили несколько и найти все наши официальные ссылки в социальных сетях.

Мы надеемся, что это поможет вам оставаться в курсе последних изменений и обновлений, внесенных в наши игры, независимо от того, где вы находитесь.

Телепорт при сбросе экономики

Всякий раз, когда экономика игрока сбрасывалась во время загрузки игры, для вас было нормой телепортироваться в гараж штаб-квартиры. Сегодня мы рады внести небольшое изменение, которое позволит вам бесплатно быстро добраться до любой станции обслуживания по вашему выбору после обнаружения изменения в игре. Мы надеемся, что эта функция поможет продолжить ваше путешествие быстро и легко!

Список изменений

Карта

Звуки окружающего мира

Рекламные щиты Trivision

Транспорт

Собственные газовые цистерны

Адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения

Кенворт W900

Варианты топливных баков без DEF возвращены для определенных типов двигателей (150, 220 и 300 галлонов).

Восстановлено отображение скорости круиз-контроля на приборной панели.

Геймплей

Пользовательские заставки городов для Юты и Айдахо

Фильтр направления звука

Улучшения производительности (ночь, плохая погода, плотное движение)

Моделирование неровной поверхности

Интерфейс