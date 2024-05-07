ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Фэнтези
8.6 695 оценок

Стратегия Total War: Warhammer 3 захватила свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 30 апреля по 7 мая. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Лидером чарта продаж стал шутер Gray Zone Warfare, который вышел 30 апреля и быстро привлек внимание аудитории. На втором месте градостроительная стратегия Manor Lords, но главным триумфатором прошлой недели можно назвать стратегию Total War: Warhammer 3, которая, благодаря выходу нового DLC, смогла занять целых 4 позиции в топ-10.

Четвертое и пятое места занимают Steam Deck и Helldivers 2.

  1. Gray Zone Warfare
  2. Manor Lords
  3. Total War: Warhammer 3
  4. Steam Deck
  5. Helldivers 2
  6. EA SPORTS FC 24
  7. Total War: Warhammer 3 - Elspeth – Thrones of Decay
  8. Total War: Warhammer 3 - Malakai – Thrones of Decay
  9. Fallout 76
  10. Total War: Warhammer 3 - Tamurkhan – Thrones of Decay
5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Heartless1

Последнее ДЛС даже очень ничего. Прошел уже за гномов. Данная игра единственная стратегия в данном формате, особенно глобальная карта где можно играть днями. Поэтому ничего удивительно что она на 3 месте.

0
dexxxx123

Лучшая стратегия, аналогов нет. Во всех 3 частях уже за 1000 часов наиграл. А с анлокером на dlc так вообще шик.

-1
digitalkid

С чем?

0
Nero Vipus digitalkid

Файл кидаешь в корень и открываешь все DLC

1
digitalkid Nero Vipus

О_о

0
Bassota277

Я уж обрадовался,думал взломали ее.

-3
Igor Udilov

Сам жду, ибо цены, даже со скидкой в 50% кусаются а выше %, думаю, не будет в принципе.

0
Александр Мотошвили

ее и так взломали, а продавать отдельно каждого лорда - это за гранью!

-3
Пользователь ВКонтакте

Смысл. У нас игра не продаётся! // Максим Назаров

-4
dexxxx123

на старте и долго после можно было свободно купить в том же мвидео коробку с ключом.

0
Александр Мотошвили dexxxx123

а дополнения как купить?
я лично купил по предзаказу!

0
Nero Vipus Александр Мотошвили

Я стим через МТС пополнял и брал

0
Александр Мотошвили Nero Vipus

у меня страница не открывается игры, ставить впн на комп накладно совсем! только ради того чтобы раз в 2 месяца покупать игру

0
digitalkid

А где скидос-то? 59.99

-4