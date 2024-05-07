Стратегия Total War: Warhammer 3 захватила свежий чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 30 апреля по 7 мая. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Лидером чарта продаж стал шутер Gray Zone Warfare, который вышел 30 апреля и быстро привлек внимание аудитории. На втором месте градостроительная стратегия Manor Lords, но главным триумфатором прошлой недели можно назвать стратегию Total War: Warhammer 3, которая, благодаря выходу нового DLC, смогла занять целых 4 позиции в топ-10.
Четвертое и пятое места занимают Steam Deck и Helldivers 2.
- Gray Zone Warfare
- Manor Lords
- Total War: Warhammer 3
- Steam Deck
- Helldivers 2
- EA SPORTS FC 24
- Total War: Warhammer 3 - Elspeth – Thrones of Decay
- Total War: Warhammer 3 - Malakai – Thrones of Decay
- Fallout 76
- Total War: Warhammer 3 - Tamurkhan – Thrones of Decay
Последнее ДЛС даже очень ничего. Прошел уже за гномов. Данная игра единственная стратегия в данном формате, особенно глобальная карта где можно играть днями. Поэтому ничего удивительно что она на 3 месте.
Лучшая стратегия, аналогов нет. Во всех 3 частях уже за 1000 часов наиграл. А с анлокером на dlc так вообще шик.
С чем?
Файл кидаешь в корень и открываешь все DLC
О_о
Я уж обрадовался,думал взломали ее.
Сам жду, ибо цены, даже со скидкой в 50% кусаются а выше %, думаю, не будет в принципе.
ее и так взломали, а продавать отдельно каждого лорда - это за гранью!
Смысл. У нас игра не продаётся! // Максим Назаров
на старте и долго после можно было свободно купить в том же мвидео коробку с ключом.
а дополнения как купить?
я лично купил по предзаказу!
Я стим через МТС пополнял и брал
у меня страница не открывается игры, ставить впн на комп накладно совсем! только ради того чтобы раз в 2 месяца покупать игру
А где скидос-то? 59.99