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Cannibal Tales 07.05.2024
Адвенчура, Ужасы, Для взрослых 18+
5.4 5 оценок

Первый эпизод визуальной новеллы Cannibal Tales уже доступен в Steam. Сценарий к игре написал Руджеро Деодато

Lunersun
Новости

Сегодня в Steam состоялся релиз первого эпизода визуальной новеллы под названием Cannibal Tales. Игра представляет собой интерактивное повествование в жанре хоррор-триллера, разделённое на три части.

В первом эпизоде игры, озаглавленном «Интервью», игроку предстоит взять на себя роль молодого амбициозного журналиста, мечтающего о головокружительной карьере. Главный герой намеревается заполучить сенсационный материал. По словам разработчиков, игроков ждёт непростое путешествие в мир каннибалов, где каждое принятое решение будет иметь свою цену и последствия.

Сценарий для Cannibal Tales написал не кто иной, как знаменитый итальянский режиссёр Руджеро Деодато (1939-2022), создатель скандально известного фильма ужасов «Ад каннибалов» (1980). Лента, снятая в стиле псевдодокументалистики, вызвала в своё время широкий резонанс из-за крайне жестоких сцен насилия и реальных убийств животных, показанных на экране.

-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
saiditsme

Окошко Овертона уже открыто.

3
Гемор

инди параша за 200 р.

1
Bassota277

Картинки в 90-тых годах были более детализированы чем геймплей этой игры из 2024 года

1
CAN I HABE PIZZA PLS
каждое принятое решение будет иметь свою цену и последствия.

Да да, конечно

0
Пользователь ВКонтакте

Расчленённое )) на три части )) // Антон Кузеванов

0