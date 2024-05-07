Первый эпизод визуальной новеллы Cannibal Tales уже доступен в Steam. Сценарий к игре написал Руджеро Деодато

Перед вами визуальная новелла в жанре психологического триллера-хоррора. Сценарий к игре написал культовый режиссёр Руджеро Деодато. В трёх эпизодах вас ждёт мрачное и загадочное повествование о каннибализме, где за каждым решением следуют свои последствия.

В первом эпизоде под названием «Интервью» вы окажетесь в роли амбициозного молодого журналиста, который ради карьерного роста берёт рискованное интервью у единственного выжившего после нападения маньяка-каннибала. Ваша цель — выведать тайну спасения этого человека и получить сенсационный материал, который позволит стать партнёром газеты. Однако в ходе беседы грань между добром и злом начинает стираться, а эгоизм и жажда успеха угрожают полностью завладеть вами.

Будете ли вы жертвовать этическими нормами ради карьерного роста? Или попробуете поступить правильно, даже если это помешает достижению личных амбициозных целей? Решать только вам.