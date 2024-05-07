Первый эпизод визуальной новеллы Cannibal Tales уже доступен в Steam. Сценарий к игре написал Руджеро Деодато

Сегодня в Steam состоялся релиз первого эпизода визуальной новеллы под названием Cannibal Tales. Игра представляет собой интерактивное повествование в жанре хоррор-триллера, разделённое на три части.
В первом эпизоде игры, озаглавленном «Интервью», игроку предстоит взять на себя роль молодого амбициозного журналиста, мечтающего о головокружительной карьере. Главный герой намеревается заполучить сенсационный материал. По словам разработчиков, игроков ждёт непростое путешествие в мир каннибалов, где каждое принятое решение будет иметь свою цену и последствия.
Сценарий для Cannibal Tales написал не кто иной, как знаменитый итальянский режиссёр Руджеро Деодато (1939-2022), создатель скандально известного фильма ужасов «Ад каннибалов» (1980). Лента, снятая в стиле псевдодокументалистики, вызвала в своё время широкий резонанс из-за крайне жестоких сцен насилия и реальных убийств животных, показанных на экране.
Окошко Овертона уже открыто.
инди параша за 200 р.
Картинки в 90-тых годах были более детализированы чем геймплей этой игры из 2024 года
Да да, конечно
Расчленённое )) на три части )) // Антон Кузеванов