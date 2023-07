Фантастический ретро-шутер от первого лица Amid Evil получит дополнение The Black Labyrinth 18 августа ©

Еще в 2021 году New Blood Interactive заявила, что The Black Labyrinth, приквел к ее фэнтезийному шутеру от первого лица Amid Evil в стиле Hexen, выйдет, как обычно, «скоро». Спустя два года это действительно скоро произойдет: сегодня New Blood объявила, что долгожданное дополнение, наконец, выйдет 18 августа.

The Black Labyrinth — это полный «пакет расширения» для Amid Evil, в котором подробно рассказывается о путешествии и испытании титульного лабиринта. В нем есть новые уровни, новое оружие и «новое зло», в том числе «хранитель легендарного Топора Черного Лабиринта». Надери ему задницу, возьми топор и завоюй титул чемпиона.

Мы знаем, что в дополнении есть новая пара перчаток с шипами и коса, которая «рассекает реальность», что звучит довольно дико, если не считать, что в игре уже есть волшебный посох, который захватывает случайные планеты со всего космоса, сжимает до размера баскетбольного мяча, а затем запускает их, как гранаты. По сравнению с этим, резать ткань реальности — это совсем ерунда.