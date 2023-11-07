Первый игрок завершил прохождение хоррора Amnesia: The Bunker на самом высоком уровне сложности

В честь Хэллоуина разработчики из студии Frictional Games выпустили бесплатное обновление для Amnesia: The Bunker. Свежий патч принес в хоррор несколько важных улучшений и самый высокий уровень сложности. Спустя почти три недели сложных тренировок и попыток одному смельчаку все же удалось пройти Amnesia: The Bunker с новым уровнем сложности.

Впечатляющим достижением отметился игрок под ником Muty71. Он стал не только самым первым, кому удалось полностью пройти самый высокий уровень сложности в Amnesia: The Bunker. Плюс к этому, Muty71 завершил прохождение довольно быстро, что может быть отдельным рекордом - самым быстрым прохождением на хардкоре.

Для прохождения максимальной сложности в Amnesia: The Bunker игроку потребовалось чуть больше, чем три часа реального времени. Под угрозой перманентной смерти ему удалось успешно выбраться из бункера, минуя опасные ловушки и монстров. Креативный директор Frictional Games Фредрик Олссон не оставил старания геймера без внимания и публично похвалил его через свои социальные сети.