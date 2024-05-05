Шутер Hypercharge: Unboxed получил дату выхода на Xbox One и Xbox Series X|S

Команда Digital Cybercherries представила новый трейлер игры Hypercharge: Unboxed, в котором сообщается о дате выхода игры на Xbox: 31 мая 2024 года — уже совсем близко, а предзаказы уже открыты через Microsoft Store.

Это шутер с чередованием видов от первого и от третьего лица, уже вышедший на ПК через Steam в 2020 году и вскоре после этого на Nintendo Switch, а теперь еще и заглянет на Xbox One и Xbox Series X|S.

Вдохновленная такими фильмами, как "История игрушек" и "Солдатики", Hypercharge: Unboxed - это шутер от первого и третьего лица, который представляет собой своеобразное воплощение детских мечтаний многих геймеров. В игре нам предстоит собрать друзей, преодолеть трудности, защитить Гиперкору от волн вражеских игрушек и объединить усилия, чтобы победить Великого Врага в сюжетном режиме.

Hypercharge: Unboxed включает в себя режим кампании, доступный как в одиночной игре, так и в сетевом мультиплеере для четырех игроков в режиме кооператива или локального сплит-скрина. Версия для Xbox будет поддерживать кроссплатформенную игру с версией для ПК, что позволит пластиковым бойцам присоединяться к друзьям для прохождения испытаний.