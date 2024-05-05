Новый геймплейный трейлер яркого экшена RKGK раскрывает дату релиза

В апреле 2024 года компания Gearbox анонсировала новый однопользовательский 3D-платформер под названием RKGK и на днях авторы представили полноценный геймплейный трейлер.
В этой игре игроки будут комбинировать прыжки, рывки, скольжения и кувырки. Таким образом, они смогут достичь идеального состояния движения в режиме Defacer - когда мир Валы превращается в ее анимированную страну чудес. Вы также сможете осваивать маршруты и быстро проходить уровни, стильно расправляясь с дружками мистера Баффа.
Вала распылит краску для придания дополнительного импульса, и нажатием одной кнопки вы сможете скользить по разноцветным трассам, покрывающим серые промышленные комплексы Кап-Сити. Вы также сможете кататься на серфе, прыгать и набирать скорость, чтобы быстрее проходить уровни.
Gearbox также поделилась некоторыми предварительными требованиями к ПК. Команда указала NVIDIA GeForce GTX 750, AMD Radeon HD 7850 и Intel Arc A370M в качестве минимально необходимых GPU. Gearbox рекомендует использовать NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX Vega 56 или Intel Arc A750. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что RKGK будет работать на широком спектре ПК-систем.
Gearbox выпустит RKGK 22 мая. Это произойдет через день после выхода Hellblade 2 на PC.
Ужас, аж глаза заболели от такой картинки )
жуткое вырвиглазное нечто.
Русский не завезли, но, думаю мой вишлист в сотню игр это переживет // Евгений Груздь