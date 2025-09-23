ЧАТ ИГРЫ
об игре
Ananta 2025 г.
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.9 116 оценок

Гача - ВСЁ, в Ananta не будет гачи на персонажей

Eldarino Eldarino

Журнал Famitsu в своём официальном аккаунте X сообщил важную деталь о грядущей игре ANANTA: в проекте не будет «гачи» на играбельных персонажей.

Разработчики заверили, что всех героев игроки смогут открыть по ходу прохождения, без случайных механик и «лотереи».

Основная система монетизации будет сосредоточена на скинах и кастомизации — одежда, транспорт и оформление дома станут главными элементами для покупок.

Комментарии:  12
Hog2012

Вопрос, что хуже гача на персов или на скины для них?

AndrewSolt

Если скины будут чистой косметикой без доп эффектов то на них проще забить будучи f2p чем на персов со своим отдельным геймплеем.

Danny Lamb

Гача на скины оружия/героев вообще не портит баланс и геимплей. Ну нет у тебя этого скина и ничего от этого меняется. Ты не играешь хуже или лучше.

Angel LIFE

Скины, это чисто твоя хотелка, у тебя геймплей не отбирают, то есть, ты сможешь пройти всё без гринда, я вот играю в hunt, игра тоже выезжает, чисто на скинах и бп, за сам геймплей, ты не платишь ни копейки

Миханик Шестеренкин

Хм, если скины не будут влиять на игровой процесс, то, можно будет даже попробовать это чудо))

