Гача - ВСЁ, в Ananta не будет гачи на персонажей

Журнал Famitsu в своём официальном аккаунте X сообщил важную деталь о грядущей игре ANANTA: в проекте не будет «гачи» на играбельных персонажей.



Разработчики заверили, что всех героев игроки смогут открыть по ходу прохождения, без случайных механик и «лотереи».



Основная система монетизации будет сосредоточена на скинах и кастомизации — одежда, транспорт и оформление дома станут главными элементами для покупок.