Журнал Famitsu в своём официальном аккаунте X сообщил важную деталь о грядущей игре ANANTA: в проекте не будет «гачи» на играбельных персонажей.
Разработчики заверили, что всех героев игроки смогут открыть по ходу прохождения, без случайных механик и «лотереи».
Основная система монетизации будет сосредоточена на скинах и кастомизации — одежда, транспорт и оформление дома станут главными элементами для покупок.
Гача - ВСЁ, в Ananta не будет гачи на персонажей
Вопрос, что хуже гача на персов или на скины для них?
Если скины будут чистой косметикой без доп эффектов то на них проще забить будучи f2p чем на персов со своим отдельным геймплеем.
Гача на скины оружия/героев вообще не портит баланс и геимплей. Ну нет у тебя этого скина и ничего от этого меняется. Ты не играешь хуже или лучше.
Скины, это чисто твоя хотелка, у тебя геймплей не отбирают, то есть, ты сможешь пройти всё без гринда, я вот играю в hunt, игра тоже выезжает, чисто на скинах и бп, за сам геймплей, ты не платишь ни копейки
Хм, если скины не будут влиять на игровой процесс, то, можно будет даже попробовать это чудо))