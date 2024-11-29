Компания Naked Rain раскрыла официальное название своего аниме-экшена Project Mugen — теперь игра будет называться Ananta. Для новинки в стиле GTA и Genshin Impact обновили социальные сети, опубликовали тизер и запустили сайт с возможностью пройти предварительную регистрацию.
На сайте также появился таймер, который отсчитывает время до важного анонса 5 декабря 2024 года в 5:00 по московскому времени — возможно, разработчики раскроют сроки тестирования или дату выхода.
Ananta — экшен с открытым миром в жанре городского фэнтези, который выделяется яркой аниме-графикой и динамичными сражениями. Игроки смогут исследовать большой город, используя различные способы передвижения. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Android и iOS.
Смесь GTA и Genshin Impact: Project Mugen переименовали в Ananta
Компания Naked Rain раскрыла официальное название своего аниме-экшена Project Mugen — теперь игра будет называться Ananta. Для новинки в стиле GTA и Genshin Impact обновили социальные сети, опубликовали тизер и запустили сайт с возможностью пройти предварительную регистрацию.
Смесь GTA и Genshin Impact: Project Mugen
Этой игрой должен был быть ZZZ.
Поживем увидим. Камерный ZZZ с кучей активностей (хоть и довольно однообразных на данный момент) или огромный но пустой город в котором нечего делать (возможно).
Могли бы сразу Анал'ом назвать.