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Ananta TBA
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.9 54 оценки

Смесь GTA и Genshin Impact: Project Mugen переименовали в Ananta

Simple Jack
Новости

Компания Naked Rain раскрыла официальное название своего аниме-экшена Project Mugen — теперь игра будет называться Ananta. Для новинки в стиле GTA и Genshin Impact обновили социальные сети, опубликовали тизер и запустили сайт с возможностью пройти предварительную регистрацию.

На сайте также появился таймер, который отсчитывает время до важного анонса 5 декабря 2024 года в 5:00 по московскому времени — возможно, разработчики раскроют сроки тестирования или дату выхода.

Ananta — экшен с открытым миром в жанре городского фэнтези, который выделяется яркой аниме-графикой и динамичными сражениями. Игроки смогут исследовать большой город, используя различные способы передвижения. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Android и iOS.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Рикочико

Смесь GTA и Genshin Impact: Project Mugen
Этой игрой должен был быть ZZZ.

1
HiopsNerevar

Поживем увидим. Камерный ZZZ с кучей активностей (хоть и довольно однообразных на данный момент) или огромный но пустой город в котором нечего делать (возможно).

0
JustA_NiceGuy

Могли бы сразу Анал'ом назвать.

-2