Смесь GTA и Genshin Impact: Project Mugen переименовали в Ananta

Компания Naked Rain раскрыла официальное название своего аниме-экшена Project Mugen — теперь игра будет называться Ananta. Для новинки в стиле GTA и Genshin Impact обновили социальные сети, опубликовали тизер и запустили сайт с возможностью пройти предварительную регистрацию.



На сайте также появился таймер, который отсчитывает время до важного анонса 5 декабря 2024 года в 5:00 по московскому времени — возможно, разработчики раскроют сроки тестирования или дату выхода.



Ananta — экшен с открытым миром в жанре городского фэнтези, который выделяется яркой аниме-графикой и динамичными сражениями. Игроки смогут исследовать большой город, используя различные способы передвижения. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Android и iOS.