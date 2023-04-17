Пиратское приключение Another Fisherman's Tale выходит на ПК и PS VR2 в мае ©

Воодушевленные опытом, полученным в A Fisherman's Tale, разработчики из Innerspace VR готовятся выпустить на рынок вторую часть своего вдохновенного приключения-головоломки в пиратском соусе. Новый трейлер демонстрирует дату запуска Another Fisherman's Tale на ПК и PlayStation 5 для PS VR2.

Продолжение приключения для PSVR с рыбаком из A Fisherman's Tale призвано расширить и обогатить игровое предложение, погружая фанатов в историю с более глубоким повествованием и еще более проработанной игровой механикой.

Во время основной кампании мы сможем использовать «модульные» конечности главного героя для решения головоломок: наше бесстрашное альтер-эго сможет отцеплять отдельные части, из которых состоят его конечности, и заменять их усилениями, найденными в сценарий. Затем игрокам предстоит выяснить, как разобрать и заново изобрести тело персонажа, чтобы решить головоломки и продвинуться по сюжету.

Выход Another Fisherman's Tale запланирован на 11 мая на PS VR2 для PlayStation 5, Meta Quest 2 и всех платформ PC VR.