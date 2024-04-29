Новый трейлер ролевой игры Mirthwood демонстрирует фермерство и другие геймплейные элементы

Bad Ridge Games представила новый геймплейный трейлер Mirthwood, предстоящего средневекового фэнтезийного ролевого симулятора жизни. В этом видео демонстрируются элементы сельского хозяйства и уютного игрового процесса, включая крафт и животных.
В Mirthwood геймеры строят ферму в фэнтезийном мире и управляют ею, собирая урожай и заботясь о животных, но с изюминкой. Они играют за беженцев с земли, раздираемой войной, и в игре есть механика боя и исследования, сочетающая стиль фермерского симулятора с некоторыми элементами ролевой игры.
Релиз Mirthwood ожидается в 3-м квартале 2024 года на ПК в Steam.