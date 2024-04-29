Новый трейлер ролевой игры Mirthwood демонстрирует фермерство и другие геймплейные элементы

Погрузитесь в атмосферу Средневековья с его чарами и опасностями. Вы — один из многих беженцев, которые ищут спокойствия и счастья на новой земле, оставив позади разорённый войной континент. Начните свою историю с нуля: постройте уютную ферму, выращивайте разнообразные культуры и животных, торгуйте своей продукцией с жителями ближайших городов. Улучшайте своё имущество и создавайте полезные и красивые вещи.

Исследуйте удивительный мир, нарисованный от руки. Он состоит из шести различных регионов и трёх больших городов, каждый со своим характером и тайнами. Выполняйте интересные задания, сталкивайтесь с неожиданными событиями и находите ценную добычу. Не забывайте о выживании — вам придётся противостоять стихии, холоду и болезням.

Сражайтесь за свою жизнь в динамичных боях в реальном времени. Подбирайте подходящее оружие и доспехи, развивайте свои навыки и способности. Враги не дадут вам скучать — среди них будут не только простые разбойники, но и мистические оборотни.

Налаживайте отношения с NPC с помощью системы взаимодействия, похожей на The Sims. Так вы откроете новые возможности и сюрпризы. У каждого персонажа есть своя личность и распорядок дня.