Alan Wake 2 все еще не отбила свой бюджет

Компания Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2024 года, и, похоже, сиквелу хоррору Alan Wake 2 еще предстоит окупить свой бюджет на разработку и маркетинг.
В отчете Remedy говорится, что Alan Wake 2, которая, по последним данным, продалась тиражом 1,3 миллиона копий (что делает ее самой быстропродаваемой игрой Remedy), "окупила значительную часть расходов на разработку и маркетинг" по состоянию на первый квартал 2024 года, то есть не все расходы.
Тем не менее, это не помешало Remedy сообщить о росте доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финская студия заявила, что ее доходы в этом квартале составили 10,8 миллиона евро, что на 56,2% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Финансовый отчет Remedy также содержит информацию о текущих проектах студии, включая спин-офф Control Codename Condor. Грядущий ремейк первых двух Max Payne, тем временем, перейдет к полноценному производству позже в 2024 году.
100500 наград от Джефа Кильки и облизывание на TGA не принесло результатов. Людей не обмануть - втюхать шизойдный артхаус с рванным геймплеем не получилось
Доигрались с повесточкой
Какая была на старте оптимизация, такие и продажи. Сами виноваты.
Там и без оптимизации проблем куча
Чисто субъективное мнение, но игра показалась очень скучной. Особенно забавно далее спойлер.
вышел Алан из тёмной обители, уже показали в игре, и такие опа а теперь играй всю игру за Алана, но итог мы тебе показали!
Они показали, что Алан вышел из тёмной обители в начале, потому что история развивается по спирали. Да и играешь всю игру не только за него, но и за Сагу.
Но это не значит конечно, что игра не может показаться скучной, каждому своё.
главное в стиме не выпускать тогда все деньги их
Была бы в стиме я бы взял. А так - не.
Абсолютно ожидаемо.
Первая часть вышла много лет назад когда подобного качества и наполненности игры были не частыми, а в моде были фильмы и сериалы про сверхъестественное, магию и потустороннние силы, из-за чего она (игра) обрела горстку поклонников. В современных реалиях, спустя столько лет, фанатов первой части осталось не так уж и много, а любителей хороров и почитать тонны игрового лора вообще крохи. Стримеры также, несколько часов активности, а потом чатик засыпает, потому что в игре куча хитросплетений, исследования и взаимодействия между персонажами... а это всё распутывать не быстро и уныло.
Вот и получается, что игра крепенькая, объёмная и, по своему, интересная, но любителей подобного жанра не так уж и много.
*для тех, кто пишет шутейки про Steam, вы должны понимать, что игра рассчитана на западный рынок, их историю, ценности или интересы, а б0льшая часть активных аккаунтов (людей) Steam в EС(Евросоюз) имеют приставки... PlayStation 5 или Xbox Series X/S не важно. Цены на игры в этих странах для PC и приставок практически всегда равны. Так что нет смысла ждать игру в Steam пару лет и не купить за те же деньги её прямо сейчас.
Сколько она в егс стоит? В пс сторе турецком где то 3500р. Вот думаю на приставку или ПК взять. А ПК вроде озвучку делают ещё
Дружище, я честно не знаю. EGS акк я не переводил в другие регионы, для RU он игру не показывает, она недоступна.
*если посмотреть на сайтах где торгуют ключами и услугами по покупку игр в Турции, то стоимость Standard Edition для PC в регионы RU/UA/KZ/TR/AG будет около 2800-3200р. *все продавцы пишут, что из-за курса лиры (или других валют) цена может изменяться.
Ну +- цена одинаковая, подожду всё таки озвучку на ПК и возьму. У ремеди может и не самые популярные , но мне их подход к созданию игр нравится, пиратить не хочу.
нужно было мужика ещё негром сделать 100% отбилась бы тогда
C учетом что он вышел на пк эксклюзивно у эпиков он сильно не добрал с пк
Ну игра весьма не для массового же игрока. Ещё и приквел надо пройти с длс и контрол затронуть.
Я бы поиграл, но если игра из Epic Games Store недоступна в России, то её практически никак не получится приобрести.
Разработчики не выпускают свои игры в стиме, а потом появляются вот такие статьи
Как и я не отбил игру бросив в первой открытой локации..
Alan Wake 2 все еще не отбила свой бюджет
Это хорошо, надеемся и не отобьёт
Ничего, скидки хорошие сделают и продажи поднимутся.
Если выйдет в Steam без привязок Epic Games то окупится за пару часов...
И слава богу что не окупилась.
И не отобьёт
Не их же расходы а эпиков, своих то расходов мизер.
А что они хотели, денуву же не поставили?
А так раскручивали и рекламировали этот повесточный высер... Хорошо, когда ESG-гуано проваливается.
Ну ка расскажите про повестку в AW2.
я же говорила помойка , вот и результат на свалке, как разрабов там и игру