Третий пре-альфа тест Anvil Empires начнется на следующей неделе и будет посвящен PvP ©

Разработчики из Siege Camp сообщили, что третий предварительный альфа-тест Anvil Empires начнется во вторник 16 мая.

Прошлый тест был посвящен по большей части строительству поселений. Этот же будет посвящен тестированию PvP. Более подробная информация будет предоставлена в понедельник. Приглашения на пре-альфу будут открыты в течение следующих 48 часов на странице Anvil Empires в Steam.

Точное время проведения теста пока не сообщалось, но скорее всего будет то же, что и в первых двух, а именно: с 19:00 до 01:00 МСК.