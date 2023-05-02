Второй пре-альфа тест Anvil Empires начнется сегодня ©

Разработчики из Siege Camp сообщили, что второй предварительный альфа-тест Anvil Empires начнется сегодня, как и было запланировано.

Чего ожидать от этого теста: Тест будет меньшего масштаба и сосредоточен на строительстве поселений. Этот тест предназначен для того, чтобы дать игрокам передышку для изучения игрового процесса в короткие сроки, не отвлекаясь на PvP. Будет действовать модификатор проверки поселения, который значительно уменьшит урон, наносимый вокруг вражеских поселений. Этот модификатор предназначен только для тестирования и не будет частью игры в долгосрочной перспективе.

Чтобы узнать больше о том, чего ожидать от предварительных альфа-тестов, прочитайте этот пост.

Время проведения такое же, как и у первого:

Вторник, 2 мая, с 19:00 до 01:00 МСК Среда, 3 мая, с с 19:00 до 01:00 МСК

За исключением ошибок, состояние мира будет сохраняться между сессиями.