Anvil Empires TBA
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Второй пре-альфа тест Anvil Empires начнется сегодня

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R_Mor
Новости

Разработчики из Siege Camp сообщили, что второй предварительный альфа-тест Anvil Empires начнется сегодня, как и было запланировано.

Чего ожидать от этого теста: Тест будет меньшего масштаба и сосредоточен на строительстве поселений. Этот тест предназначен для того, чтобы дать игрокам передышку для изучения игрового процесса в короткие сроки, не отвлекаясь на PvP. Будет действовать модификатор проверки поселения, который значительно уменьшит урон, наносимый вокруг вражеских поселений. Этот модификатор предназначен только для тестирования и не будет частью игры в долгосрочной перспективе.

Чтобы узнать больше о том, чего ожидать от предварительных альфа-тестов, прочитайте этот пост.

Время проведения такое же, как и у первого:

  1. Вторник, 2 мая, с 19:00 до 01:00 МСК
  2. Среда, 3 мая, с с 19:00 до 01:00 МСК

За исключением ошибок, состояние мира будет сохраняться между сессиями.

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