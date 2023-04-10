Apex Legends продолжает удерживать рекордный онлайн с начала 16-го сезона ©

Шестнадцатый сезон “Королевской битвы” Apex Legends стал по-настоящему успешным для Respawn Entertainment. В первые дни выхода обновления “Разгул” проект побил собственный рекорд единовременного количества игроков и, судя по статистике из SteamCharts, продолжает удерживать достойный результат.

На одной лишь площадке Steam ежедневный пик достигает около 500 тысяч игроков, что может свидетельствовать об успехе последнего патча. Касаемо максимального онлайна, то тут удалось превысить отметку в 620 тысяч пользователей единовременно.

Напомним, что крупное обновление с сезоном “Разгул” для Apex Legends вышло 15 февраля этого года для всех доступных платформ. Вместе с ним была переработана классовая система, добавлен режим “Бой насмерть”, штурмовой винтовкой «Возмездие» и еще многим другим.