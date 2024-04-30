Control 2 перейдет в стадию готовности к производству во втором квартале этого года

После успешного релиза Alan Wake 2 компания Remedy Entertainment занята множеством проектов. Команда одновременно работает над Control 2, Codename Condor, Max Payne 1&2 Remake и некоторыми другими.

Все они находятся на разных стадиях разработки. Например, ремейки Max Payne скоро должны перейти в полноценное производство. С другой стороны, Control 2 была анонсирована в 2022 году, но игра только сейчас переходит в стадию готовности к производству

Remedy Entertainment вчера опубликовала свои финансовые отчеты за первый квартал 2024 года и предоставила информацию о том, над какой игрой они сейчас работают. Как и другие проекты команды, Control 2 стремительно продвигается вперед.

Мы ожидаем, что проект перейдет на стадию готовности к производству во втором квартале 2024 года.

Также было заявлено, что в настоящее время разработчики сосредоточены на завершении этапа завершения проверки концепции, на котором они создавали мир и механику геймплея, прежде чем воплотить их в жизнь.

Хотя это звучит захватывающе, фанатам не стоит ожидать, что в ближайшее время они узнают больше об игре. Remedy Entertainment отводит на подготовку к производству около пяти-шести месяцев.

С такими темпами игра может появиться не раньше следующего поколения консолей. Однако спин-офф Control, Codename Condor, уже находится в полноценном производстве.