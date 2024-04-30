Lords of the Fallen получила самую большую скидку на ПК с момента релиза

Хардкорная ролевая игра Lords of the Fallen от разработчиков из студии Hexworks и компании CI Games была выпущена в октябре 2023 года. Несмотря на превосходный визуал проекта и некоторые отличные идеи, на релизе игра получила весьма противоречивые отзывы. Во многом игроки ругали баланс врагов и технические ошибки, многие из которых уже были устранены с помощью регулярных крупных обновлений. Если ранее вас отталкивала стоимость игры, то теперь это не станет проблемой. Lords of the Fallen продается на ПК в Steam по самой низкой цене.
Все благодаря распродаже издателя CI Games в цифровом магазине Steam. В рамках этой акции приобрести Lords of the Fallen можно со скидкой до 50%, при том на оба издания игры. Официально игра не доступна в России, но её можно купить в турецком регионе по цене в 17$ или через регион Казахстана за 8999₸.
Другие интересные скидки в рамках этой распродажи:
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Напомним, ранее для Lords of the Fallen было выпущено финальное обновление с новым контентом и масштабными улучшениями.
Ну про снайпера норм. Помню первую часть на макс сложности проходил.
А толку, если у них пока не игра, а симулятор установки патчей? Допилят до конца, тогда и скидка будет куда лучше (учитывая, что для России она вообще бесплатная) и качество.
О это та самая игра от того самого издателя, у которого все игры теперь с 100% скидкой в РФ? Я думал за такие игры не платят, их просто берут даром!
мм. В игре в отличии от 1 части были добавлены интересные механики, то же самое измерение смерти и взаимодействие с ним моё почтение, но так называемые "миллионы бомжей" достают очень сильно в локациях... =(