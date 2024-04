Lords of the Fallen получила самую большую скидку на ПК с момента релиза

Хардкорная ролевая игра Lords of the Fallen от разработчиков из студии Hexworks и компании CI Games была выпущена в октябре 2023 года. Несмотря на превосходный визуал проекта и некоторые отличные идеи, на релизе игра получила весьма противоречивые отзывы. Во многом игроки ругали баланс врагов и технические ошибки, многие из которых уже были устранены с помощью регулярных крупных обновлений. Если ранее вас отталкивала стоимость игры, то теперь это не станет проблемой. Lords of the Fallen продается на ПК в Steam по самой низкой цене.

Оценки Lords of the Fallen от журналистов

Все благодаря распродаже издателя CI Games в цифровом магазине Steam. В рамках этой акции приобрести Lords of the Fallen можно со скидкой до 50%, при том на оба издания игры. Официально игра не доступна в России, но её можно купить в турецком регионе по цене в 17$ или через регион Казахстана за 8999₸.

Другие интересные скидки в рамках этой распродажи:

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 — 88%

Sniper Ghost Warrior Contracts — 84%

Tails of Iron — 88%

Eldest Souls — 80%

Lords Of The Fallen 2014 — 90%

SNIPER GHOST WARRIOR TRILOGY — до 90%

Напомним, ранее для Lords of the Fallen было выпущено финальное обновление с новым контентом и масштабными улучшениями.