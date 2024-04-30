Стильная приключенческая игра The Rewinder стала доступна в Game Pass

Вчера в каталоге Xbox Game Pass появилась новая игра - The Rewinder, анонсированная с трейлером на мероприятии ID@Xbox и сразу же ставшая доступной по подписке

Это необычное приключение, вдохновленное китайской мифологией, с графикой в стиле пиксель-арт, но с особым шармом, о чем также можно судить, посмотрев видео выше.

Игра была выпущена в 2021 году на ПК, а теперь появилась на Game Pass, будучи также хорошо принятой в Steam.

Эстетика игры напоминает традиционные китайские рисунки тушью, придавая всему происходящему мечтательное, метафизическое настроение, соответствующее рассказываемой истории.

Главный герой - Юнь, «перемотчик», то есть человек, способный общаться с духами и восстанавливать их жизнь и историю, «перематывая» события и взаимодействуя с ними, изменяя их при необходимости.

Игра представляет собой приключенческую 2D-головоломку, в которой нам предстоит связаться с определенными духами и разобраться с их делами, облегчив им путь в загробный мир.