Настольная игра Apex Legends была полностью профинансирована на Kickstarter всего за один день ©

Популярная королевская битва Apex Legends от Respawn Entertainment и Electronic Arts получит альтернативное воплощение в виде настольной игры. Шутер будет уже гарантировано перенесен в новый формат благодаря невероятной поддержки игроков. Настолка по Apex Legends всего за один день собрала на Kickstarter всю необходимую сумму.

Как сообщается, всего через день после запуска кампании по сбору средств на Kickstarter настольная игра собрала всю необходимую сумму. Создатели проекта запрашивали на финансирование 243 тысячи долларов, чего бы хватило на производство первой крупной партии настолки. На данный момент пользователи поддержали идея почти на 300 тысяч долларов и это при том, что до конца сбора остается 21 день.

Настольная версия Apex Legends предлагает уникальную игру на 2-4 человек, которые могут поделиться на команды и отправиться по карте на поиски легендарной экипировки. Авторы проекта обещают добавить узнаваемых легенд вместе с их способностями, которые обретут новое применения в настольном формате.

Выход настолки по Apex Legends запланирован на июнь 2024 года.