Новый трейлер Apex Legends напоминает о коллаборации с Final Fantasy VII

С 9 по 30 января в Apex Legends будет активно событие Final Fantasy 7 Takeover, в котором появится собственный режим, временно заменяющий нерейтинговые режимы Battle Royale. Вы можете посмотреть полный трейлер события ниже, чтобы получить представление о том, как будет проходить этот режим.
Самое интересное, что Бастер Меч будет функционировать как «универсальная» семейная реликвия для каждого персонажа события. Таким образом, вместо того, чтобы просто делать рескин, вы можете получить меч, только получив все 36 косметических событий, пока в Apex Legends активно событие Final Fantasy 7 Takeover.
Кстати, эта косметика включает в себя новые скины для Ваттсон, Крипто, Хорайзон, Ньюкасла и других. Ньюкасл, по сути, занимается косплеем Барретта, а Хорайзон переодевается в Аэрис, и обе выглядят достаточно очаровательно.
В специальном режиме Final Fantasy 7 Takeover также будет доступно пять прыжков с Материей. Все они имеют цветовую маркировку и предлагают разные способности: например, синяя Материя исцеляет вас, когда вы наносите урон врагам, а желтая Материя позволяет вам видеть оставшееся здоровье любых врагов, которым вы наносите урон.
Также есть зеленая Материя, перезарядка которой пустого магазина приведет к выбросу электрической волны, и фиолетовая Материя, которая дает вам случайные критические удары по врагу. И, наконец, что, возможно, самое интересное, красная Материя вызовет компаньона Несси, которого можно будет использовать в других игроках. Наконец, Несси одерживает значимую победу.
Отлично. Будет повод зайти забрать награды + добить БП.
Эта коллаборации бесполезно пока всех софтеров не забанят играть невозможно стало
своих идей нет вот и коллаборируют что фортнайт бездарный что этот кал