Издатель RoboCop: Rogue City официально считает игру "большим хитом"

В прошлом году на ПК и консолях состоялся релиз шутера RoboCop: Rogue City, который своим образом адаптирует мир знаменитого научно-фантастического боевика "Робокоп" от Пола Верховена. Игра получила не совсем привычный для жанра игровой процесс, подчеркивающий скованность роботизированного полицейского, однако была очень тепло встречена геймерами. Пользователи хвалили игру за интересный сюжет, ролевые элементы и атмосферу, хорошо подражающую оригинальному фильму. Сегодня издатель проекта официально признал успешность релиза.
Компания Nacon, отвечающая за распространение игры, опубликовала свой финансовый отчёт за прошлый год. К большому удивлению многих инвесторов, издатель не стал делиться подробными цифрами о своей прибыли и продажах игр. Тем не менее, в документах отдельно отмечается отличный запуск RoboCop: Rogue City.
Издатель проанализировал данные о продажах игры на консолях и ПК, а также учёл положительные отзывы игроков. Данные о проданных копиях шутера пока не будут озвучены, но игра теперь является самым крупным активом Nacon. В компании считают RoboCop: Rogue City "большим хитом", который позволил охватить новую аудиторию.
"Большим" сильно сказано, но игра действительно отличная. Хотя и нишевая.
Игра действительно атмосферная, но больно уж короткая.
Что Terminator Resistance и RoboCop: Rogue City, мне обе игры очень понравились. Разрабы на отлично справились.
Игра и вправду интересная,разработчики отлично передали атмосферу фильма.
Очень хочется похвалить издателя и студию-разработчика за то, как продвигали RoboCop: Rogue City. К созданию демоверсии подошли крайне ответственно, и она дала чёткое представление о том, что из себя будет представлять вся игра. Также учли замечания игроков к технической части, и на релизе этих проблем с технической частью не было.
Ну они правы. Это лучший самостоятельный шутер в 2023 году.
Насчет хита хз хз... Конечно игра выстрелила, но я бы не назвал её хитом, да и качественным продуктом тоже. Когда проходил, чувствовалась ограниченной игры. Многое можно было сделать гораздо лучше.
Для фанатов фильма про робокопа - нормально, но игра проходняк сама по себе
игра - тот ещё трешачок, если взглянуть на неё без ретро-вау-эффекта.
она необычная - да.
она - беги-стреляй - жанра.
она - реально с кучей условностей и недоработок - ИИ у болванчиков (их даже НПС назвать сложно) - ужасное.
но.... реально игра необычная и нишевая. Кому-то зайдёт и кто-то получит удовольствие от духа-времени конца 80х, начала 90х.
RoboCop: Rogue City - индюшатский суперхит. Ей бы выйти в период 2010-15 вообще бы сейчас культовой была б.
RoboCop:Rogue City - это АА-тайтл, а не инди