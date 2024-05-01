Ремейк культового хоррора Silent Hill 2 на мгновение стал доступен для предзаказа в PS Store

Многие поклонники жанра ужасов ожидают релиза обновленной версии Silent Hill 2, которая в своё время определила видение игровых хорроров. Ремейком занимается польская студия Bloober Team, разработчики которой очень хотят поделиться подробностями игры, но не могут из-за планов Konami. Японская компания явно не спешит раскрывать все особенности игры, но вскоре это может измениться. На это намекает внезапное открытие предзаказов ремейка Silent Hill 2 в цифровом магазине PlayStation.

В социальных сетях игроки обратили внимание, что в некоторых регионах PS Store новая Silent Hill 2 получила обновление страницы. Речь идет не о дополнительной информации или скриншотах. Игра перешла в раздел предварительной покупки и даже появилась соответствующая кнопка, позволяющая оформить предзаказ.

Очевидно, это была ошибка, которую очень оперативно устранили. Пользователи лишь успели сделать несколько скриншотов, подтверждающих предзаказ игры. Те, кто пытался купить игру уже сейчас, не смогли этого сделать из-за того, что страница покупки выдавала ошибку.

Пользователи считают, что появление предзаказов ремейка Silent Hill 2 в PS Store даже на мгновение не может быть простым совпадением. Согласно общему мнению игроков, это означает, что старт продаж игры начнется в ближайшее время. Многие предполагают, что официальные предзаказы игры откроются в конце мая или начале июня, когда Sony проведет собственную презентацию игры.