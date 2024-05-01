Ремейк культового хоррора Silent Hill 2 на мгновение стал доступен для предзаказа в PS Store

Многие поклонники жанра ужасов ожидают релиза обновленной версии Silent Hill 2, которая в своё время определила видение игровых хорроров. Ремейком занимается польская студия Bloober Team, разработчики которой очень хотят поделиться подробностями игры, но не могут из-за планов Konami. Японская компания явно не спешит раскрывать все особенности игры, но вскоре это может измениться. На это намекает внезапное открытие предзаказов ремейка Silent Hill 2 в цифровом магазине PlayStation.
В социальных сетях игроки обратили внимание, что в некоторых регионах PS Store новая Silent Hill 2 получила обновление страницы. Речь идет не о дополнительной информации или скриншотах. Игра перешла в раздел предварительной покупки и даже появилась соответствующая кнопка, позволяющая оформить предзаказ.
Очевидно, это была ошибка, которую очень оперативно устранили. Пользователи лишь успели сделать несколько скриншотов, подтверждающих предзаказ игры. Те, кто пытался купить игру уже сейчас, не смогли этого сделать из-за того, что страница покупки выдавала ошибку.
Пользователи считают, что появление предзаказов ремейка Silent Hill 2 в PS Store даже на мгновение не может быть простым совпадением. Согласно общему мнению игроков, это означает, что старт продаж игры начнется в ближайшее время. Многие предполагают, что официальные предзаказы игры откроются в конце мая или начале июня, когда Sony проведет собственную презентацию игры.
И что не так с геймплеем? По трейлеру он выглядит более чем нормально, и, если верить словам разработчиков про то, что Конами записали игровой процесс из древнего билда игры, то на выходе он должен быть еще лучше. Или ты хотел геймплей в стиле "укрывайсяперекатывайсярегенерируй" как в лучших традициях "Обителя зла"?
То что разрабы не умеют в гейплей
Не понимаю я в данном случае сомнений в том, как будет реализован геймплей, если честно. Просто потому, что в оригинале он был деревянным изначально. Управляемость персонажем хуже, чем было в оригинальной версии, просто невозможно сейчас сделать. Игра ведь "брала" игрока не этим... Т.е. в этом плане (по части геймплея-управления) ремейк испортить практически нереально. Я играл, по сути, на релизе, и игру эту люблю даже при всех ее кривостях - т.е. я не придираюсь тут зря: управление вполне объективно было во многом неудобным изначально. А тут и надо-то всего ничего: добавят просто нормальное управление движением и камерой - и уже все станет отлично.
По части графики все должно быть на нормальном уровне так или иначе - опять-таки потому, что если она и не будет прям супер-мега-гипер прорывом в индустрии (а она не будет), то она уж точно будет лучше, чем есть в оригинале прямо сейчас, по состоянию на 2024-й год, даже с учетом любительских модов-ремастеров.
И так по всем параметрам, я думаю. За звук снова Акира Ямаока отвечает (за музыку, по крайней мере) - т.е. при любом раскладе она будет отличной, потому как и в оригинальной версии саундтрек к этой игре был и остается шедевром. Можно и вовсе взять музыку из оригинала, даже не переделывая ее.
Испортить что-то в этом ремейке - это надо прям очень-очень сильно постараться. Хотя, конечно, все же есть некоторая вероятность, что я в этом плане недооцениваю "мощь" студии-разработчика...)))) И все же я уверен, что результат будет, как минимум, не хуже оригинала, а в чем-то, возможно, и лучше. Да что там говорить: я бы купил прямо сейчас даже оригинальную версию, если бы ее, наконец, снова "выкатили" в продажу в том же Steam или EGS...
Геймплей будет всяко лучше чем в оригинале, так что я беру полюбому.