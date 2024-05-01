Дата выхода Subverse из раннего доступа будет объявлена в следующем месяце

Studio FOW выпустили 34-ый Дневник Разработчиков Subverse, в котором сообщили, что работа над версией 1.0 движется как надо и уже в следующем месяце будет объявлена дата релиза. Также были опубликованы ответы на самые интересующие вопросы комьюнити.

В: Перепадет ли что-нибудь нашему приятелю Даллику?

О: На данный момент у нас нет планов относительно сексуальных сцен с участием Даллика. Давайте сначала закончим с Капитаном!

В: Есть ли у вас планы по расширению игры с помощью DLC после выхода версии 1.0 (например, новые сцены для Пандоры или косметика)?

О: У нас определенно есть идеи относительно косметических DLC, но их разработка будет зависит от того, насколько это финансово осуществимо. Надеемся, продажи у Subverse 1.0 будут хорошими, чтобы мы могли продолжить разработку игры!

В: Есть ли у вас планы относительно магазина товаров, сможем ли мы в этом году купить товары по FOW и Subverse? Собираетесь ли вы продавать фигурки вайфу из Subverse и из любых других ваших будущих IP?

О: В настоящее время мы очень неопытны в мире мерчендайзинга. В будущем мы бы хотели выпустить что-нибудь из одежды, но фигурки пока не планируем. Мы хотим начать с основ, прежде чем приступить к таким сложным вещам как фигурки!

В: Появится ли в будущих обновлениях апгрейд, позволяющий увидеть соски ДЕМИ во всей красе?

О: Соски? Какие соски?

В: Собираетесь ли вы выпустить DLC с вайфу в стиле квестов на преданность? Можно ли ожидать продолжения игры? Будете ли вы создавать фильмы с персонажами из Subverse?

О: Мы любим команду Марии Целесты и конечно же хотим создать ещё больше веселых и сексуальных сцен с нашим IP! Но все зависит от того, хватит ли у нас средств, чтобы продолжать работу после выхода версии 1.0!

В: Планируется ли создание сложных режимов для наземных и космических боев, например, бесконечные волны противников?

О: Да, если будет время, мы бы хотели добавить в игру такой режим.

В: Есть ли планы по сотрудничеству с другими подразделениями lewd/R34/Hentai?

О: Мы сейчас настолько поглощены хаосом в попытке закончить игру, что пока нам нет дела до чего-то другого, но мы, безусловно, были бы рады такой возможности. Нам было очень весело работать с Butcha-u над мангой по Subverse, и мы надеемся, что сможем посотрудничать и с другими развратными творцами! Если что, у нас есть страница на портале Thron, где мы указали наши цели - создавать больше контента такого рода.