Последний патч для Apex Legends откатил прогресс игроков на месяцы назад, разработчики обещают компенсацию

Недавно для бесплатной королевской битвы Apex Legends вышел новый патч. Очередной апдейт не предвещал серьезных изменений или нововведений, однако привел к масштабному сбою, который затронул большую часть игроков. Из-за обновления пользователи потеряли прогресс своего профиля, который они добавили за несколько месяцев.
Сообщения с жалобами игроков на проблему с прогрессом в Apex Legends буквально заполонили форумы Steam и Reddit. По словам пользователей, столкнувшихся с данной ошибкой, они потеряли сотни уровней своего аккаунта, разблокированные награды боевого пропуска, прокачку оружия и многое другое. Фактически, игроков вернули на состояние прошлого сезона, однако разработчики сделали это непреднамеренно.
В студии Respawn Entertainment оперативно отреагировали на проблему и уже успели выпустить срочный хотфикс. К сожалению, исправление от разработчиков полностью еще не решает проблему. Как заявили представители студии, данное исправление позволяет избежать новым игрокам потери своего прогресса. Что касается игроков, которые уже столкнулись с этим, им предстоит подождать отдельного решения.
Авторы Apex Legends работают над дополнительным исправлением, позволяющим восстановить состояние учетных записей игроков до фатального обновления. Когда оно выйдет, не сообщается, но в студии обещают выпустить его в ближайшее время и компенсировать игрокам утерянный прогресс.