Лето 95 года в новом трейлере приключения Lost Records: Bloom and Rage от авторов Life Is Strange

В конце прошлого года создатели Life is Strange компания Don't Nod представила свою следующую приключенческую игру Lost Records: Bloom and Rage, а на презентации ID@Xbox мы получили возможность взглянуть на игру в новом трейлере, раскрывающем подробности о сюжете, персонажах и многом другом.

Действие Lost Records: Bloom and Rage происходит в 1995 году в вымышленном городе Velvet Core и рассказывает историю главной героини Свонн и ее группы друзей. Bloom and Rage - это первая часть двухсерийной истории, в которой друзья воссоединятся спустя 27 лет после трагического события, разлучившего их, и будут вынуждены противостоять ему и его последствиям.

В трейлере показаны различные локации городка Velvet Core и мельком показан основной актерский состав игры, все это представлено через объектив старой видеокамеры Свонн.

Lost Records: Bloom and Rage выйдет в конце 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и PC.