Лето 95 года в новом трейлере приключения Lost Records: Bloom and Rage от авторов Life Is Strange

В конце прошлого года создатели Life is Strange компания Don't Nod представила свою следующую приключенческую игру Lost Records: Bloom and Rage, а на презентации ID@Xbox мы получили возможность взглянуть на игру в новом трейлере, раскрывающем подробности о сюжете, персонажах и многом другом.
Действие Lost Records: Bloom and Rage происходит в 1995 году в вымышленном городе Velvet Core и рассказывает историю главной героини Свонн и ее группы друзей. Bloom and Rage - это первая часть двухсерийной истории, в которой друзья воссоединятся спустя 27 лет после трагического события, разлучившего их, и будут вынуждены противостоять ему и его последствиям.
В трейлере показаны различные локации городка Velvet Core и мельком показан основной актерский состав игры, все это представлено через объектив старой видеокамеры Свонн.
Lost Records: Bloom and Rage выйдет в конце 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Don't Nod с ярым упорством продолжает извергать из себя радужную блевотину?
От трейлера сложилось впечатление, что они пытаются повторить первую Life is Strange. Такие же вайбы и такие же детали сюжета - маленький городок в американской глуши, девочки-подростки неформалы, загадочная трагедия, детективное расследование, еще и выборы наверняка будут, как в первой части. Есть большие сомнения, что им удастся повторить LIS.
Блин крутой саундтрек и в целом игра заинтересовала. Надо будет посмотреть на релизе что за фрукт.