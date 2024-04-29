Тактическая игра Commandos: Origins обзавелась новым геймплейным трейлером

Во время игровой презентации ID@Xbox был представлен геймплей Commandos: Origins, грядущей перезагрузки культовой франшизы Commandos в жанре стелс-тактики в реальном времени. Commandos: Origins будет доступна на ПК, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass и PlayStation 5. Закрытая бета-версия Commandos: Origins станет доступна летом 2024 года.
Переживите фронт Второй мировой войны и узнайте историю формирования элитного подразделения из оригинальных игр. От пылающих пустынь Африки до замерзших скандинавских фьордов, познакомьтесь с 6 отдельными членами отряда и используйте их уникальные навыки для преодоления самых сложных миссий.
Понаблюдайте за зарождением отряда коммандос, когда он только начинает формироваться, и испытайте тактический геймплей, основанный на стелсе, который сделал серию такой любимой в Commandos: Origins.
я на сеге ещё играл, соулс-лайк сраный, один член команды сдох, провал миссии. Я чтобы пройти первую миссию много времени и нервов потратил
На сеге командос? Не встречал
Было такое.