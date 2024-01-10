Разработчики Apex Legends решили снизить цену награды кроссовера с Final Fantasy 7 Rebirth

Действие Apex Legends разворачивается в недалёком будущем, в межпланетном регионе под названием Фронтир. На протяжении десятилетий здесь шла ожесточённая война между IMC и Ополчением.

Хотя в конечном итоге IMC была изгнана с Фронтира, мир достался слишком дорогой ценой. Измученные войной планеты пришли в упадок, миллионы людей потеряли кров и были вынуждены искать лучшей доли в отдалённом и опасном регионе — Внешних Землях.

Здесь, на краю обитаемого космоса, в борьбе за ресурсы и влияние сошлись представители самых разных слоёв общества Фронтира — от отчаянных пионеров до безжалостных бандитов. И теперь они решают свои разногласия в жестоких и зрелищных состязаниях под названием «Игры Apex».

В Apex Legends принимают участие команды легендарных бойцов со всего Фронтира. Их цель — слава, богатство и выживание любой ценой. Игроки попадают в роль одного из уникальных персонажей и сражаются на разнообразных локациях в формате королевской битвы.

Прежде всего, необходимо выбрать точку высадки на огромной карте и собрать снаряжение. Затем начинаются динамичные командные бои, где каждый участник применяет специфические умения своего героя. Постепенно игровая зона сужается, заставляя противников сходиться в смертельной схватке.