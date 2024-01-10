Разработчики Apex Legends решили снизить цену награды кроссовера с Final Fantasy 7 Rebirth

В королевской битве Apex Legends стартовало событие, посвященное кроссоверу с Final Fantasy VII Rebirth. В рамках этого события игроки имеют возможность получить различные тематические предметы. Игроков возмутила коробка One-Winged Angel, доступная при условии сбора 36 предметов события стоимостью около 360 долларов. Разработчики отреагировали на возмущение игроков и приняли решение сделать некоторые изменения.
Каждый предмет события можно получить из специальных пакетов, которые по стандартной цене состоят из 1000 монет (около 10 долларов). Однако до тех пор, пока игрок не соберет 16 предметов события, цена пакета снижается до 100 монет. После достижения этой отметки, цена вновь возвращается к исходным 1000 монетам. Таким образом, хотя стоимость коробки One-Winged Angel остается довольно высокой, она все же значительно ниже, чем изначально планировалось компанией Respawn Entertainment.
Пользователи разделились в своих мнениях относительно данной ситуации. Одни считают, что не следует жаловаться на высокую стоимость косметических предметов в бесплатной игре. Другие же утверждают, что стоимость коробки осталась бы прежней, если бы не общественное возмущение игроков.
Исходя из предыдущих событий, можно предположить, что цены на пакеты будут действовать до конца кроссовера, который продлится до 30 января.