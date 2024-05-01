Оцениваем атмосферные концепт-арты в лавкрафтовском хорроре The Sinking City 2

Действие The Sinking City 2 разворачивается в альтернативной версии США 1920-х годов, где привычный мир искажён и извращён влиянием тёмных сил. Здесь, в городе Аркхэм, вам предстоит столкнуться с целым пантеоном чудовищных созданий, придуманных Говардом Лавкрафтом.

Глубоководные, Ми-го, безумные культисты — все они жаждут вашей крови и готовы на всё, чтобы помешать вам раскрыть тайны Аркхэма. Однако будьте готовы к тому, что не все монстры в игре знакомы вам по первоисточнику. Разработчики приготовили для вас немало сюрпризов в виде новых, уникальных существ, которые ещё больше расширят и обогатят мифологию Ктулху.

К счастью, у вас будет возможность дать отпор этим тварям. В вашем распоряжении окажется внушительный арсенал оружия, от пистолетов и револьверов до дробовиков и винтовок. Каждое оружие имеет свои уникальные свойства и преимущества, так что выбирайте с умом.

И не забывайте, что в The Sinking City 2 есть и другие опасности, помимо монстров. Сам город будет вашим главным противником, с его запутанными улицами, ловушками и тайнами, которые нужно разгадать. Внимательно исследуйте окружение, ищите подсказки и улики, которые помогут вам продвинуться вперед.

При этом каждая деталь в игре может иметь значение — от случайной записки, найденной в разрушенном доме, до таинственного символа, вырезанного на стене. Разгадывайте загадки, решайте головоломки и открывайте новые возможности и бонусы, которые помогут вам выжить в этом безумном мире.