Оцениваем атмосферные концепт-арты в лавкрафтовском хорроре The Sinking City 2

Студия Frogwares в начале этого года представила полноценное продолжение жуткого хоррора The Sinking City, вдохновленного мистическим творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта. Насколько сильно новая игра будет похожа на рассказы писателя, можно увидеть по опубликованным концепт-артам. Свежие иллюстрации наглядно демонстрируют визуальный стиль The Sinking City 2, который будет таким же жутким, как и книги Лавкрафта.
На опубликованных артах разработчики предлагают игрокам оценить общий дизайн мрачного города Аркхем, где развернется сюжет сиквела. Игрокам предстоит пройти сквозь густой туман, который окутывает здания, формируя пугающий лабиринт из переулков и заброшенных особняков. Исследование его безобидно, но может быть не самой лучшей идеей, ведь за туманом могут прятаться опасные монстры из рассказов Лавкрафта.
Выход хоррора The Sinking City 2 запланирован на 2025 год для ПК и актуальных консолей.
Первая часть как то не зашла вообще.. Пытался пару раз пройти ее до конца, но так и не осилил, скучноватая, как по мне, механики, графика деревянные, багов помню много было. Мб эта и будет лучше во всех аспектах, но особо не надеюсь.
помню первую часть там что то украина деньги
ты о чем вообще ?
Рука, лицо, синяк...