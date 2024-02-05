Respawn "много думает о Titanfall", даже если это будет использовано только для Apex Legends

Многие поклонники Titanfall смотрят на блестящий успех спин-оффа Apex Legends с некоторым чувством грусти. Ведь на горизонте пока нет никаких намеков на продолжение меха-шутера. Одним из таких тоскующих фанатов оказался журналист издания Rock Paper Shotgun, который недавно посетил Respawn Entertainment и убедился в том, что и сами разработчики все еще не забыли эту серию.
"Мы сами большие фанаты Titanfall, нам она очень нравится", - объяснил сценарист Эшли. "Мы часто бываем довольно дурашливыми и заглядываем в Titanfall, чтобы найти что-нибудь для Apex. Честно говоря, чаще, чем в финальной игре, потому что иногда мы говорим: "Эй, прекратите, вы просто ностальгируете, хватит". В этом должен быть смысл.
Примеры привести несложно: многие играбельные персонажи имеют тесные связи с людьми и местами из Titanfall (Рейф, Горизонт) или сами появлялись ранее (Эш), а половина оружейного арсенала в Apex также была заимствована. В данном случае Рид указывает на Кондуита, новую Легенду Apex, получившего биоэлектрические способности, усиливающие щит, в результате копания в разбитом титане времен TF2.
Набор Кондуит на самом деле основан на титане "Монарх". Мы много думаем о Titanfall, но хотим убедиться, что, когда мы что-то привносим из него, это будет продуманным и уважительным по отношению к первоначальному замыслу и впишется в сеттинг.
Может быть, за этим стоит нечто большее, чем просто новые дополнения для Apex Legends, и, возможно, в будущем мы услышим официальный анонс полноценной третьей части. Нам остается только ждать и следить за официальными новостями.
Эх, Titanfall 2 была шикарна..
Если коротко, то тырим всё, что можно из старых игр для Apex, а на третий Titanfall положили огромный болт.
хотелось бы 3 часть увидеть