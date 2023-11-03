Трейлер и подробности коллаборации Apex Legends x Post Malone

Крупнейшая коллаборация в истории франшизы Apex Legends начинается прямо сейчас, легенды. Вместе с Post Malone мы проведём две недели восхитительного хаоса, которые будут включать новый временный режим «Три шанса», предметы внешнего вида, разработанные в партнёрстве с этой музыкальной суперзвездой и вдохновлённые его любовью к Играм, и многое другое. Так что собирайте отряд, хватайте снаряжение и будьте в центре внимания — настало ваше время блистать.

Новый временный режим "Три шанса"

Устройте хаос в этом новом временном режиме с ускоренной реанимацией и неуязвимостью при нокауте. В «Трёх шансах» у вас и вашего отряда будет три шанса стать последним уцелевшим отрядом. Игроки могут быть нокаутированы, но не могут быть убиты, пока не уничтожен весь их отряд. В последнем случае вы истратите один шанс и возродитесь на карте со всем своим снаряжением. Если вы истратите все три шанса, вам конец.

Игроки возрождаются в одной локации от места, где был уничтожен их отряд, вместе со снаряжением, которое было у них на момент уничтожения отряда, включая:

броню и EVO-очки;

оружие и модификации (за исключением мифического оружия);

боеприпасы, снаряды и расходуемые предметы.

Предметы внешнего вида, созданные вместе с Post Malone

Встречайте нашу «культовую» категорию предметов внешнего вида, которая будет представлена обликами, стикерами и наборами, созданными в сотрудничестве с Post Malone для некоторых из его любимых легенд, включая Октейна, Рэйф, Хорайзон и Лайфлайн.

Откройте все 20 стикеров из наборов стикеров Posty†, чтобы получить 3 легендарных стикера для улучшения лечения и щитов.

Камуфляжные кредиты и магазин наград

Выберите нужные вам награды с нашей валютой события — камуфляжными кредитами. Вы можете заработать до 285 камуфляжных кредитов в день за прохождение ежедневных испытаний и использовать эти кредиты для открытия предметов внешнего вида, приуроченных к событию.

Предметы внешнего вида — не единственные доступные награды. Камуфляжные кредиты также можно использовать для получения ограниченного количества звёзд боевого пропуска и жетонов лотереи**. Ознакомьтесь с нашей статьёй о лотерее «Воспламенения», чтобы узнать подробности. Учитывая, что камуфляжные кредиты можно зарабатывать лишь на протяжении 14 дней, вы не сможете заработать достаточно валюты для получения всех наград и максимума жетонов лотереи, так что выбирайте с умом. Срок действия камуфляжных кредитов истекает в конце события.

Вы также можете открыть четыре уникальных варианта эмблемы события Apex Legends x Post Malone, проходя испытания и зарабатывая валюту на протяжении всего события.

Twitch Drops

Подключайтесь к выбранным трансляциям на Twitch с 7 по 21 ноября, чтобы получать эксклюзивные предметы внешнего вида и смотреть, как побеждают ваши любимые стримеры.

Свяжите свою учётную запись EA с учётной записью Twitch и смотрите трансляции в указанные ниже даты, чтобы открывать соответствующие предметы. Инструкцию о том, как привязать свою учётную запись EA, можно почитать здесь.

С 7 по 12 ноября

2 часа просмотра: Голоспрей «Воспламенение»

4 часа просмотра: Набор стикеров Posty†

С 14 по 19 ноября

2 часа просмотра: Талисман для оружия «Воспламенение»

4 часа просмотра: Набор стикеров Posty†

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