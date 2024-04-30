В cеть раньше времени слили трейлер нового героя Apex Legends - Альтер

В сеть утек трейлер нового героя по имени Альтер, который разработчики Apex Legends планировали показать публике лишь завтра вечером. Вероятно, ролик станет трейлером героини или войдёт в плейлист "Историй из Внешних Земель".
Детальное описание способностей Альтер от проверенных инсайдеров:
Тактическая способность: Альтер устанавливает портал, позволяющий проходить сквозь стены и препятствия.
- Приблизительный лимит портала — стены толщиной около 20 метров.
- Портал двусторонний
- Портал не будет установлен, если выход из него с любой из сторон будет затруднён или будет отправлять за пределы карты
- Порталы можно устанавливать как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности: игроки смогут проходить напрямую через этажи. Если поверхность была изменена в ходе взаимодействия с игроком (например, подъемные платформы на "Краю Света"), портал будет перемещён вместе с ней
- Принцип работы схож с порталами Рейф – перемещение занимает некоторое время, во время которого нельзя достать оружие
- Портал существует около 10 секунд
Ультимативная способность: Альтер устанавливает девайс. Если она посмотрит на него с любого расстояния и с любой позиции, она откроет портал, в который смогут войти все желающие.
- На закрытом бета-тесте расстояние, которое преодолевает портал, составляло 200 метров; процесс открытия портала почти не занимает времени
- Девайс в отключенном состоянии может быть уничтожен другими игроками
- Альтер должна взаимодействовать с установленным девайсом в течение 120 секунд, иначе он будет уничтожен
- После активации портал не может быть уничтожен врагами.
Напоминаем вам, что новый героя появится в игре в 21 сезоне, старт которого запланирован на 7 мая.
есть данные по ориентации?
А тебе зачем? Похайпить или ровестников своих ищешь?