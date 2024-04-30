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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 564 оценки

В cеть раньше времени слили трейлер нового героя Apex Legends - Альтер

Solstice
Новости

В сеть утек трейлер нового героя по имени Альтер, который разработчики Apex Legends планировали показать публике лишь завтра вечером. Вероятно, ролик станет трейлером героини или войдёт в плейлист "Историй из Внешних Земель".

Детальное описание способностей Альтер от проверенных инсайдеров:

Тактическая способность: Альтер устанавливает портал, позволяющий проходить сквозь стены и препятствия.

  • Приблизительный лимит портала — стены толщиной около 20 метров.
  • Портал двусторонний
  • Портал не будет установлен, если выход из него с любой из сторон будет затруднён или будет отправлять за пределы карты
  • Порталы можно устанавливать как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности: игроки смогут проходить напрямую через этажи. Если поверхность была изменена в ходе взаимодействия с игроком (например, подъемные платформы на "Краю Света"), портал будет перемещён вместе с ней
  • Принцип работы схож с порталами Рейф – перемещение занимает некоторое время, во время которого нельзя достать оружие
  • Портал существует около 10 секунд

Ультимативная способность: Альтер устанавливает девайс. Если она посмотрит на него с любого расстояния и с любой позиции, она откроет портал, в который смогут войти все желающие.

  • На закрытом бета-тесте расстояние, которое преодолевает портал, составляло 200 метров; процесс открытия портала почти не занимает времени
  • Девайс в отключенном состоянии может быть уничтожен другими игроками
  • Альтер должна взаимодействовать с установленным девайсом в течение 120 секунд, иначе он будет уничтожен
  • После активации портал не может быть уничтожен врагами.

Напоминаем вам, что новый героя появится в игре в 21 сезоне, старт которого запланирован на 7 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
pjankv

есть данные по ориентации?

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Solstice

А тебе зачем? Похайпить или ровестников своих ищешь?

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