Симулятор пчеловодства APICO вышел сегодня на Xbox One и Series S|X ©

Симулятор пчеловодства APICO стал доступен на Xbox One и Series S|X. Whitethorn Games — издатель инклюзивных, доступных и несложных игр, включая Calico, Lake и Wytchwood, — представляет глубокую и расслабляющую игру TNgineer о ресурсах, ремесле и пчеловодстве, которая черпает вдохновение из реального садоводства и некоторых особых фантазий, для подающих надежды пчеловодов и чешуекрылых на совершенно новой платформе.

APICO сочетает в себе сбор ресурсов, биологию и мини-игры с идеями как реального, так и фантастического пчеловодства и садоводства, поскольку учит игроков тонкостям поддержания здорового улья и важности наших незаменимых друзей-опылителей. Острова APICO когда-то кишели разными видами пчел, и теперь игроки должны заново открывать потерянные виды, скрещивать новые и заново заселять каждого уникального пчеломеда. Дальнейшее продвижение в игре также может раскрыть некоторые забытые секреты.

Особенности APICO включают в себя: