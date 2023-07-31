Новая стратегия Ara: History Untold в духе знаменитой серии Civilization выйдет в 2024 году ©

Летом 2022 года компания Xbox Game совместно с разработчиками из студии Oxide Games анонсировала свой ответ популярной серии глобальных стратегий Civilization под названием Ara: History Untold. За это время проект успел пройти несколько закрытых тестирований и сегодня обзавелся приблизительной датой релиза. Игроки смогут отправиться развивать свои цивилизации в Ara: History Untold уже в следующем году.

Согласно цифровому магазину Xbox Store, выход стратегии Ara: History Untold должен состояться не ранее 2024 года. При этом сами разработчики официально пока не готовы назвать примерные сроки релиза проекта, так как продолжают активно работать с сообществом над его улучшением. В Oxide Games отмечают, что до релиза проведут еще несколько масштабных бета-тестов, чтобы убедиться в качестве своего детища и правильной работе всех механик. После этого они обещают поделиться более подробным описанием всех систем Ara: History Untold и назвать точную дату выхода игры.

В Ara: History Untold будут реализованы знакомые для фанатов Civilization правила развития цивилизации: от первобытных племён до космических полётов. При этом в ней будет множество собственных уникальных особенностей, вроде интерактивной карты местности и больше возможностей для управления государством.

Ara: History Untold создается для ПК и консолей Xbox.