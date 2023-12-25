В новом дневнике Ara: History Untold на 2023 разработчики рассказали о своих самых любимых функциях

Выпущен последний видео-дневник разработчиков Ara: History Untold в 2023 году, предстоящей большой стратегической игры, издаваемой Microsoft Xbox Game Studios. На видео Стивен Белл беседует с 20 членами команды разработчиков игры в Oxide Games. Члены команды по очереди отвечают на комментарии и вопросы об Ara, присланные игровым сообществом. Многие из заметок сообщества игры просто говорят о том, как сильно они с нетерпением ждут возможности сыграть в Ara, как только она выйдет.

Однако в видео о самой игре раскрывается еще несколько интересных вещей, поскольку Белл просит некоторых из них рассказать об одной особенности игры, которая им больше всего нравится.

Одну забавную «особенность» в Ara описал директор по производству Oxide Сатч Пури:

Моя самая любимая вещь — это небольшая особенность нашей игры, которая является частью нашего огромного Живого Мира. Поэтому животные, такие как овцы, убегают от курсора. Таким образом, вы можете загнать их на ферму, и они останутся там навсегда. Поэтому иногда, когда я пытаюсь отдохнуть от принятия решений, я просто ищу овец и пытаюсь просто загнать их на ферму и держать на одной ферме сотни овец. И это всего лишь моя собственная мини-игра, которую мы придумали в этой игре.

Разработчики также упомянули функцию крафта в игре как свою любимую часть Ara, и они с нетерпением ждут возможности увидеть, как геймеры ее используют, и, возможно, даже попытаются сломать ее.

Выпуск Ara: History Untold на ПК запланирован на 2024 год.