VR-боевик про ниндзя Arashi: Castles of Sin - Final Cut выйдет 16 ноября ©

Arashi: Castles of Sin – Final Cut выйдет для PlayStation VR2 (PlayStation Store), PC (Steam) и Quest 2 (Oculus Store) 16 ноября, объявили издатель Skydance Interactive и разработчик Endeavour One. Версия Quest 3 также в разработке, но она подоспеет позднее.

В роли смертоносного убийцы Кенширо игрок отправляется в феодальную Японию, чтобы победить Шесть Они из Иги, бандитскую группу, сеющую хаос по всей стране. Используя широкий выбор оружия, инструментов и техник ведения боя, вы должны проникать в завоеванные замки, чтобы добраться до каждого Они — они же выступают в роли боссов. Помогать в этом непростом деле будут ваша кузина Аяне, управляющая базой, и верный волк Хару, который подсобит уже на поле боя.