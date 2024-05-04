Директор Helldivers 2 о негативной реакции на привязку учетной записи PSN к Steam: "Думаю, это оправдано"

Helldivers 2 имела оглушительный успех с момента своего запуска в феврале, хотя за последние 24 часа она подверглась мощному ревью-бомбингу. Sony недавно объявила, что игрокам Helldivers 2 на ПК придется связать свои учетные записи Steam и PlayStation Network, чтобы иметь возможность играть в игру в будущем, что вызвало резкую критику со стороны сообщества. Рейтинг последних пользовательских обзоров игры в Steam, который учитывает пользовательские рейтинги игры за последние 30 дней, упал до смешанного, поскольку только сегодня на платформе было получено более 24 000 отрицательных оценок.
В ответ на широкую негативную реакцию директор и разработчик Helldivers 2, генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт в сообщении в Twitter/Х назвал реакцию сообщества оправданной и пообещал исправить ситуацию и «вернуть доверие», продолжая предоставлять захватывающий игровой процесс. .
«Я думаю, это оправдано. Извините за то, как все это произошло. Я надеюсь, что мы исправим ситуацию и вернем доверие, обеспечив дальнейший отличный игровой опыт».
Одной из причин, по которой многие ссылались на свое недовольство требованиями к привязке учетных записей Helldivers 2, является тот факт, что во многих странах PlayStation Network просто недоступна, а это означает, что многие игроки потенциально могут вообще остаться вне игры. Однако, по словам Пилестедта, эту проблему в настоящее время изучают Arrowhead и Sony.
«Согласен, что это проблема. Мы ищем решения, как обойти раскрывающееся меню страны, если вашей страны нет в списке».
Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК. По состоянию на конец марта это седьмая по популярности игра Sony в США.
Ну единственный вариант - это никаких левых учеток кроме стима, либо он петух.
Доверие уже не вернешь. В будущем еще что-нибудь отмочат 100% и опять будут отмазываться.