Разработчики Arc Raiders объяснили использование искусственного интеллекта в игре

С релизом шутера Arc Raiders, запланированным на 30 октября, в сообществе возникли вопросы о масштабах использования генеративного искусственного интеллекта в проекте. На странице игры в Steam присутствует обязательное предупреждение о контенте, созданном с помощью ИИ.

Дизайн-директор игры Вирджил Уоткинс в интервью PCGamesN заявил, что Arc Raiders «никак не использует генеративный ИИ». Однако затем он уточнил, что в игре применяется машинное обучение для анимации передвижения сложных дронов.

«Голосовые актеры были наняты для обучения ИИ-модели, которая предлагает более универсальную систему пингов, способную произносить каждое название предмета, каждое название локации и направления компаса», — пояснил Уоткинс.

Предупреждение на странице в Steam связано с системой ИИ-голосов, которую Embark Studios ранее использовала в The Finals. Также генеративный ИИ мог применяться на этапах разработки для ускорения процесса создания контента, что подтверждалось в более ранних интервью студии.

Интересно, что ранее Embark Studios хвасталась возможностью создания 3D-моделей оружия с помощью ИИ на основе обычных YouTube-видео, что и вызвало повышенное внимание сообщества к вопросу использования искусственного интеллекта в их новых проектах.