Утечка: геймплей ARC Raiders - шутера от бывших разработчиков Battlefield

Автор YouTube-канала Player 2 опубликовал ролик, в котором можно увидеть фрагменты геймплея с закрытого альфа-тестирования ARC Raiders. В нем показали главное меню многопользовательского шутера, выбор миссий на планерной доске и инвентарь персонажа с несколькими видами оружия.

События ARC Raiders разворачиваются в мире, в котором произошел апокалипсис. Людям необходимо вступить в схватку с огромными машинами, которые атаковали Землю. По словам разработчиков, игрокам предстоит «творчески мыслить» для победы — учитывать физику и элементы окружения.

ARC Raiders должна выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.