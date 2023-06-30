ARC Raiders 2023 г.
5.8 23 оценки

Утечка: геймплей ARC Raiders - шутера от бывших разработчиков Battlefield

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала Player 2 опубликовал ролик, в котором можно увидеть фрагменты геймплея с закрытого альфа-тестирования ARC Raiders. В нем показали главное меню многопользовательского шутера, выбор миссий на планерной доске и инвентарь персонажа с несколькими видами оружия.

События ARC Raiders разворачиваются в мире, в котором произошел апокалипсис. Людям необходимо вступить в схватку с огромными машинами, которые атаковали Землю. По словам разработчиков, игрокам предстоит «творчески мыслить» для победы — учитывать физику и элементы окружения.

ARC Raiders должна выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Truth85

Поиграл, шляпа какая то, хан\тарков для нищих от 3 лица....

0
Batchankoff

Выглядит очень любопытно!

-2
t0n

самый ожидаемый проект 2024

-3