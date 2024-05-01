Payday 3 получает быструю игру и возможность cпрятаться в фургоне

Starbreeze старается привнести улучшения в Payday 3 после не очень удачного запуска. Разработчики выпустили немалое обновление для кооперативного шутера, внеся ряд нововведений, и даже те, которые были озвучены игроками, а также функции, возвращённые из предыдущей части.
Изменения включают:
- Опция быстрой игры, позволяет подключаться к ограблениям на выбранном уровне сложности.
- Реализована возможность залезать в фургон для побега, как это было в Payday 2.
- Возможность остаться в текущей команде после матча, что решается путем голосования.
- Добавлена шоковая граната, доступная с 39 уровня бесчестия.
- Возможность пропускать стартовый ролик перед началом миссий.
- Значительное улучшение стабильности и снижение числа сбоев: Утверждается, что исправлено 90% вылетов сервера и 70% падений клиентской части игры.
- Добавлены уникальные анимации осмотра для определенных штурмовых винтовок, включая модели KU-59, Northwest B-9, CAR-4 и VF-7S.
- Исправлены проблемы с производительностью на консоли Xbox Series S.
Со старта Payday 3, в Starbreeze произошла смена генерального директора. В середине февраля появился план по спасению игры под названием "Operation Medic Bag", который, как заявляют разработчики, продлится весь 2024 год.
жалко банду