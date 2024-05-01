ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 250 оценок

Payday 3 получает быструю игру и возможность cпрятаться в фургоне

KoRnEr
Новости

Starbreeze старается привнести улучшения в Payday 3 после не очень удачного запуска. Разработчики выпустили немалое обновление для кооперативного шутера, внеся ряд нововведений, и даже те, которые были озвучены игроками, а также функции, возвращённые из предыдущей части.

Изменения включают:

  • Опция быстрой игры, позволяет подключаться к ограблениям на выбранном уровне сложности.
  • Реализована возможность залезать в фургон для побега, как это было в Payday 2.
  • Возможность остаться в текущей команде после матча, что решается путем голосования.
  • Добавлена шоковая граната, доступная с 39 уровня бесчестия.
  • Возможность пропускать стартовый ролик перед началом миссий.
  • Значительное улучшение стабильности и снижение числа сбоев: Утверждается, что исправлено 90% вылетов сервера и 70% падений клиентской части игры.
  • Добавлены уникальные анимации осмотра для определенных штурмовых винтовок, включая модели KU-59, Northwest B-9, CAR-4 и VF-7S.
  • Исправлены проблемы с производительностью на консоли Xbox Series S.

Со старта Payday 3, в Starbreeze произошла смена генерального директора. В середине февраля появился план по спасению игры под названием "Operation Medic Bag", который, как заявляют разработчики, продлится весь 2024 год.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий