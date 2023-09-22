Праздник "Сельмарин" и новый сервер "Нагашар" в ArcheAge

21 сентября 2023 года в российской ArcheAge открыли совершенно новый сервер "Нагашар", а уже опытным игрокам из других миров предлагают классический праздник "Сельмарин" с подарками.

Создав персонажа на новом сервере можно сразу же получить "Сундук стража", внутри которого будут подарки в виде фамильяра "Врачеватель", ездового питомца "Призрачный волк" и кристалла манящих чар. Также всем героям ежедневно зачисляют "Помощь Орхидны" с полезными комплектами расходников.

До 5 октября опытные игроки могут посетить торжество света "Сельмарин", помогая местным NPC и получая жетоны для открытия всевозможных наград.