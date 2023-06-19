В ArcheAge анонсировали обновление "К новым вершинам"

18 июня 2023 года в российской ArcheAge представили следующее обновление "К новым вершинам", издатель обещает новое снаряжение, битву с Разъяренным Левиафаном и боевой пропуск.

Обладателям рамианской экипировки откроется возможность получать совершенное рамианское снаряжение, для это придется уничтожать монстров и выполнять задания в Сокрытой долине.

Также можно обновить эфенскую броню и оружие, заполучите специальные предметы в локации Великий луг для создания свитка пробуждения.

Введут тяжелое достижение "Талисман легендарного героя", после получения которого игрокам зачислят дополнительный поинт способностей.

В восточной части Безмятежного моря появится босс Разъяренный Левиафан. Одновременно с патчем активируют пропуск "Навстречу путешествиям", релиз запланирован на 22 июня.